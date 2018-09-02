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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:47
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... маленьке уточнення: в мене швидше лоджія, бо виступи "за фасад" незначні ~20-30см
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 23 жов, 2018 07:32
Швидше, вище, щільніше
Львів наближається до інвестиційного буму на ринку нерухомості
Рівень інвестицій на ринку нерухомості в Україні сягає свого 10-річного максимуму.
Після різкого зниження ділової активності в 2013-14 рр. ринок поступово оживає. Обсяг вторинних інвестицій у комерційну нерухомість у першому півріччі 2018 р. в Україні сягнув 170 млн. доларів. За прогнозами компанії Cushman & Wakefield, рівень інвестицій зростатиме й наступного року і навіть може подвоїтися. Інвестори, девелопери та власники нерухомості налаштовані на зростання дохідності в майбутньому.
«За найближчий період у Львові збудують і введуть в експлуатацію більше об’єктів, ніж зараз загалом існує на ринку офісної нерухомості», – прокоментував темпи розвитку ринку нерухомості керуючий партнер CBRE Ukraine Радослав Цуркан.
Станом на 1 півріччя 2018 року загальний обсяг якісної пропозиції на офісному ринку Львова становить 135 тис м², а за 2019-20 рр. заявлено до введення в експлуатацію 151 тис м². Йдеться перш за все про такі знакові для міста проекти як Lviv Tech City, IT District та інші.
Разом зі зростанням попиту на офісну нерухомість у Львові збільшується кількість торговельних центрів. Про особливості цього сегменту ринку під час семінару докладно розповіла керівниця відділу торгових площ компанії JLL Катерина Весна. До семи вже діючих торгово-розважальних центрів у Львові найближчим часом додасться ще три: ТРЦ «Ашан» площею 7 тис. м², ТЦ Spartak площею 21 тис. м², ТЦ «Арсен» на Сихові площею 24,7 тис. м².
За даними компанії JLL загальний обсяг якісних торгівельних площ у Львові становить 183 тис. м², або ж 242 м² на 1 тис. мешканців. За цими показниками серед українських міст Львів поступається лише Києву та Дніпру і показує приблизно однаковий результат з Одесою. Спікери та учасники семінару спрогнозували стійке зростання показників у всіх сегментах ринку нерухомості Львова.
Додано: Вів 23 жов, 2018 08:00
з мордокниги: Скандальні забудови Львова
Отаке робиться в нашому місті. І це, панове, не окраїна, не задвірки Рясного чи Сихова - це за якихось три кілометри від центру.
Монстри з Малоголосківської
Уявіть мікрорайон, густо забудований багатоповерхівками, а дорога на всіх 100 000 мешканців одна… Великогабаритна будівельна техніка впевнено курсує ґрунтовою «дорогою», обабіч якої лежать гори землі й стоїть старенький екскаватор, що чекає свого зоряного часу, повсюди пил, будівельники, простежується й брак інфраструктури та спокою мешканців мікрорайону. Новобудови у мікрорайоні Львова по вулиці Малоголосківській, за словами обурених та зневірених мешканців, зростають як гриби після дощу і «отруюють» життя. Дехто вже прозвав майбутній мікрорайон сучасним гетто, похмурим та депресивним, без парковок, прибудинкових територій, без дитячого сміху, адже дітям просто не буде місця для веселих ігор…
Додано: Вів 23 жов, 2018 09:03
jump
Там ще один виїзд запроектовано зі сторони Замарстинівської в брюховицькому напрямку.
І так, діти граються на майданчику, затисненому між машинами.
А взагалі ще раз зверну до джерел:
Додано: Чет 25 жов, 2018 08:01
парк тауер
з мордокниги:
Отже, Стрийська, 86, ЖК «Park Tower», ціни від 850 дол/м кв. Містобудівні умови та обмеження видані на ТзОВ «Завод N 3». Власне хлібзавод тут колись і знаходився, але з часом був знищений і ділянка поросла чагарниками. Про приватизацію цього заводу (як зрештою і більшості львівських підприємств) ходять нехороші чутки, але залишимо це для історії. Площа земельної ділянки 0,7696 га. Площа квартир понад 17000 кв м. – це приблизно 850 мешканців. Дохід від продажу порядку 15 млн дол США – це так, для розуміння сум, котрі «гуляють» у будівельному бізнесі. Згідно ДБН Б.2.2-1-01. «Містобудування. планування і забудова населених пунктів»: «при новому будівництві в існуючих житлових кварталах мінімальну розрахункову площу для окремого житлового будинку… треба приймати відповідно до кількості його мешканців – не менш як: , 12,2 – 12,0 м2/люд. (9-12 поверхів). Отже, площа земельної ділянки для двох секцій висотою 10-13-16 поверхів ЖК «Park Tower» має бути щонайменше гектар. Наявне переущільнення забудови ділянки на 30%. «Park Tower» будується в існучому кварталі забудови. Згідно цього ж ДБН «Розрахункову щільність забудови житлового району і житлового кварталу слід приймати згідно табл. 3.1, але щільність населення житлового району при цьому не повинна перевищувати 170 – 220 люд./га, а кварталу – 180 – 450 люд./га, відповідно до типу поселень». Враховуючи наявність на цій території трьох 9-10-ти поверхових багатопід’їздних будинків, з не меншою щільністю забудови ділянок ніж «Park Tower», очевидно, що щільність населення тут приблизно удвічі перевищує гранично допустиму.
Площа підземного паркінгу «Park Tower» 4325 кв м – це означає, що тут може бути максимум розташовано 183 автомобілі, а при розрахунковій автомобілізації, прийнятій «Містопроектом» при коригуванні генплану Львова до 2025 року (300 авто на 1000 чол) паркомісць повинно бути 255.
Наведений приклад є далеко не найгіршим, але достатньо характерним.
Містобудівні умови та обмеження на цей об‘єкт за посиланням:
Щільність населення міста в 2010 році становила приблизно 42 особи/га. До прикладу, в Києві це 35 осіб/га, Кракові – 23 особи/га, Дніпрі – 24 особи/га. Але в центральній частині Львова цей показник сягає 189 осіб/га! (М. Назарук, Львів на початку XXI століття, Видавництво Старого Лева, 2015, ст. 021). При такій щільності забудови практично ВСІ новобудови в центральній частині Львова є незаконними…
Так і жиємо…
Додано: Чет 25 жов, 2018 09:55
Отже робимо висновок, що це неотермітник, а не житло для людини... Ще й без індивідуального опалення.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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