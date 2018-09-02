Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:20

Козак-характерник написав: jump Як гадаєте, на який контингент розраховують забудовники при зведенні цих неотермітників? На лохів? Взагалі то така безсистемна політика щодо розпоряджання землею і будівництвом, несе багато потенційних загроз. І не лише чисто інфраструктурно - побутового характера, але й соціального - політичного і економічного. Що то буде з містом Лева? Як гадаєте, на який контингент розраховують забудовники при зведенні цих неотермітників? На лохів?Взагалі то така безсистемна політика щодо розпоряджання землею і будівництвом, несе багато потенційних загроз. І не лише чисто інфраструктурно - побутового характера, але й соціального - політичного і економічного. Що то буде з містом Лева?

Сину екс-депутата дозволили будувати житло в історичному ареалі Львова

на вул. П. Козланюка, 17.

агатоквартирний житловий будинок із вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на земельній ділянці площею більше 0,1 га.

ділянка розташована у зоні Ж-2 – зоні малоповерхової квартирної житлової забудови відповідно до зонінгу Личаківського району та входить в межі історичного ареалу Львова. Своїм рішенням виконком дозволив забудувати її на 54%.



Сам житловий будинок складатиметься з чотирьох секцій різної висоти: 18,5 м, 19,6 м, 20 м і 23,6 м.



можу припустити, що на:1. утікаючих зі сходу, цей потік не вчухатиме ще довго, уся зона АТО, Харків, Запоріжжя, Дніпро, навіть Київ купує тут хати оскільки близько до кордону, можна зібрати швиденько манатки і драпанути за бугор, коли путя полізе далі.2. біднішої верстви населення Львова, які не мають бабосів на нормальну квартиру, у таких термітниках ціни нижчі.3. доїжджєючих з довколишніх сіл, які дуже хцут стати львівськими панамигляньте тут:Сьогодні, 26 жовтня, виконавчий комітет Львівської міської ради дозволив нове будівництво житла в історичному ареалі міста –Відповідні містобудівні умови та обмеження видали ТзОВ «К17», про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.Як йдеться у проекті рішення, ТзОВ «К17» будуватиме бЇї підприємство має в оренді до 2028 року.Для того, щоб звести нове житло, компанії дозволили знести існуючу триповерхову будівлю художньо-виробничого комбінату, яка раніше належала Львівській обласній організації Національної спілки художників України.Цільове призначення землі – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку; категорія – землі житлової та громадської забудови. ТакожЗазначимо, що в серпні виконавчий комітет вже розглядав питання будівництва на вул. П. Козланюка, 17. Тоді його перенесли, щоб перевірити, яким чином ТзОВ «К17» отримало право на майно спілки художників.Водночас мешканці вул. П. Козланюка, які прийшли на засідання виконкому,зауважили, що підписали з забудовником угоду, в якій він зобов’язується облаштувати невеликий громадський простір та відновити ймовірні пошкодження вулиці, які можуть виникнути під час будівництва.близько біля Шевченківського гаюстанете сусідою нашого сонцесяйного дрійця, будете дебати з ним вести на різновекторні теми, він любить свої байки доносити до населення