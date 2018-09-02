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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:24
jump Як гадаєте, на який контингент розраховують забудовники при зведенні цих неотермітників? На лохів? Взагалі то така безсистемна політика щодо розпоряджання землею і будівництвом, несе багато потенційних загроз. І не лише чисто інфраструктурно - побутового характера, але й соціального - політичного і економічного. Що то буде з містом Лева?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:20
можу припустити, що на:
1. утікаючих зі сходу, цей потік не вчухатиме ще довго, уся зона АТО, Харків, Запоріжжя, Дніпро, навіть Київ купує тут хати оскільки близько до кордону, можна зібрати швиденько манатки і драпанути за бугор, коли путя полізе далі.
2. біднішої верстви населення Львова, які не мають бабосів на нормальну квартиру, у таких термітниках ціни нижчі.
3. доїжджєючих з довколишніх сіл, які дуже хцут стати львівськими панами
гляньте тут:
Сину екс-депутата дозволили будувати житло в історичному ареалі Львова
Сьогодні, 26 жовтня, виконавчий комітет Львівської міської ради дозволив нове будівництво житла в історичному ареалі міста – на вул. П. Козланюка, 17. Відповідні містобудівні умови та обмеження видали ТзОВ «К17», про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.
Як йдеться у проекті рішення, ТзОВ «К17» будуватиме багатоквартирний житловий будинок із вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на земельній ділянці площею більше 0,1 га. Її підприємство має в оренді до 2028 року.
Для того, щоб звести нове житло, компанії дозволили знести існуючу триповерхову будівлю художньо-виробничого комбінату, яка раніше належала Львівській обласній організації Національної спілки художників України.
Цільове призначення землі – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку; категорія – землі житлової та громадської забудови. Також ділянка розташована у зоні Ж-2 – зоні малоповерхової квартирної житлової забудови відповідно до зонінгу Личаківського району та входить в межі історичного ареалу Львова. Своїм рішенням виконком дозволив забудувати її на 54%.
Сам житловий будинок складатиметься з чотирьох секцій різної висоти: 18,5 м, 19,6 м, 20 м і 23,6 м.
Зазначимо, що в серпні виконавчий комітет вже розглядав питання будівництва на вул. П. Козланюка, 17. Тоді його перенесли, щоб перевірити, яким чином ТзОВ «К17» отримало право на майно спілки художників.
Водночас мешканці вул. П. Козланюка, які прийшли на засідання виконкому,зауважили, що підписали з забудовником угоду, в якій він зобов’язується облаштувати невеликий громадський простір та відновити ймовірні пошкодження вулиці, які можуть виникнути під час будівництва.
близько біля Шевченківського гаю
станете сусідою нашого сонцесяйного дрійця, будете дебати з ним вести на різновекторні теми, він любить свої байки доносити до населення
Додано: Суб 27 жов, 2018 09:02
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
.... будують.... будують..... будують....
- забудовують все і вся!
.... по цій логіці, то не вигідно вкладати кошти у новобудови "на перспективу", так як буде багато "зайвого" житла і ціни на оренду значно просядуть!
- хоч, покищо, ціни на оренду тільки ростуть(в грн)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 27 жов, 2018 09:41
Я просто хочу, щоб цілий стояк акуратно засклили всі, а не т
...."і це вони мені будуть говорити, як Я маю склити свою лоджію?! "))))))
(будинок "екодомівців", навпроти моїх "авалонців")
... а от ще "незаймані" авалонці))..... правда мої вікна виходять з протилежого боку...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 27 жов, 2018 11:01
1. Навряд чи, хоча стверджувати точно не можу. Десь читав, що переселенців дуже мало у Львівській області, а у Львові ще менше. На всю область щось менше 1%, хоча за цифри не можу поручитися. Але точно, що мало. Переселенці селяться ближче до дому, в Донецькій, Луганській обл, чи інших східних областях. Бо мова і менталітет ближче. Найактивніші до Києва мігрували. Думаю навалу переселенців Ви перебільшуєте... Особисто я купляв ще до війни з міркувань естетики, якщо можна так сказати...
2,3...Що стосується цих категорій, то не можу логики їх дій зрозуміти. З роботою у Львові не дуже файно, зарплати маленькі...що їх тягне сюди? І взагалі, якщо Львів заполонять ці 2 категорії, що то буде? Люмпенізація і рагулізація міста Лева? Гето бідосі і селюків? В що той задовий місто перетворює?
Як на мене місто Лева...це місто де заможні козаки, що мають схованку із золотими монетками, хочуть комфортно пожити аля Гейроп, не відїзджаючи за кордон. Але без горщика з монетками тут нема чого робити. І якщо задовий надалі перетворюватиме місто Лева в гето, то заможні козаки можуть мігрувати в красивіші міста і спокійніші... Тобто потенційна привабливість міста занепадатиме при такій політиці. І атмосфера аутентична зникне...Де той старий Львів? Де все було чинно, шляхетно? По старому... Крутіть шарманку в минуле...Ностальжі...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 27 жов, 2018 22:14
Краще жити в авалонському гето, ніж труїтися тещиними млинцями...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 27 жов, 2018 22:19
Козак-характерник
Львів давно перетворився у клоаку..
народився тут
студіком відмічав сесії у парках
жив у різних районах
зараз розмірковую над виїздом за місто...
Додано: Суб 27 жов, 2018 22:23
Закінчення треба змінити на -или... Перетворили. Задовий і Ко?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 27 жов, 2018 22:37
задовий зі своєю бандою уже завершує процес
усе почалось раніше
забудова пСихова
розширення меж міста
велике переселення доїжджаючих на пСихів, Рясне, Левандівку-Білогорщу,Збоїща..
потім війна, переселенці зі сходу зі своєю своєрідною культурою
(не в образу Вам)
у колеги у бізнесі є колега з Ваших країв - Донецьк
вклав тут бабоси у бізнес, пожив з моменту революції, подивився на ту усю ситуацію, хоче драпати далі на захід - Польша або одразу Німеччина
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