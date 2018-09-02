Додано: Суб 27 жов, 2018 22:50
jump написав:
у колеги у бізнесі є колега з Ваших країв - Донецьк
вклав тут бабоси у бізнес, пожив з моменту революції, подивився на ту усю ситуацію, хоче драпати далі на захід - Польша або одразу Німеччина
Бог йому в поміч!
jump написав:
потім війна, переселенці зі сходу зі своєю своєрідною культурою
(не в образу Вам)
Тут скоріше проблема не в своєрідності культури, а її відсутності як такої у конкретних персон...
Вне залежності від регіону, мови, релігії і т.п. Культурна людина завжди порозуміється з іншою культурною людиною...
Немає конфлікту культур. Є проблема безкультур'я. Культура в занепаді скрізь в цілому +- Хоча соціум конкретної спільноти завжди накладає своєрідний відбиток на людині.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!