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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 264265266267
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 22:50

  jump написав:у колеги у бізнесі є колега з Ваших країв - Донецьк
вклав тут бабоси у бізнес, пожив з моменту революції, подивився на ту усю ситуацію, хоче драпати далі на захід - Польша або одразу Німеччина

Бог йому в поміч! :P

  jump написав:потім війна, переселенці зі сходу зі своєю своєрідною культурою
(не в образу Вам)

Тут скоріше проблема не в своєрідності культури, а її відсутності як такої у конкретних персон... :P Вне залежності від регіону, мови, релігії і т.п. Культурна людина завжди порозуміється з іншою культурною людиною... :wink: Немає конфлікту культур. Є проблема безкультур'я. Культура в занепаді скрізь в цілому +- Хоча соціум конкретної спільноти завжди накладає своєрідний відбиток на людині.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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