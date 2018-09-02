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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 264265266267
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 22:50

Монастир без устава

  jump написав:у колеги у бізнесі є колега з Ваших країв - Донецьк
вклав тут бабоси у бізнес, пожив з моменту революції, подивився на ту усю ситуацію, хоче драпати далі на захід - Польша або одразу Німеччина

Бог йому в поміч! :P

  jump написав:потім війна, переселенці зі сходу зі своєю своєрідною культурою
(не в образу Вам)

Тут скоріше проблема не в своєрідності культури, а її відсутності як такої у конкретних персон... :P Вне залежності від регіону, мови, релігії і т.п. Немає конфлікту культур. Є конфлікт безкультур'я. Культурна людина завжди порозуміється з іншою культурною людиною... :wink: Хоча соціум конкретної спільноти завжди накладає своєрідний відбиток на людині. Культура в занепаді скрізь в цілому +-
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 27 жов, 2018 23:08, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 23:06

  jump написав:Козак-характерник

Львів давно перетворився у клоаку..
народився тут
студіком відмічав сесії у парках
жив у різних районах
зараз розмірковую над виїздом за місто... :?

За містом своі проблеми. Корки на в'їзд зростають щороку. Палять постійно майже. Сморід стоіть навіть у елітних кварталах Брюхович(((. Ну й сусіди. Інфраструктура. :(
Поки не виросте нове покоління, тікати тре далі...
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 23:16

  jump написав:Швидше, вище, щільніше
Львів наближається до інвестиційного буму на ринку нерухомості

Рівень інвестицій на ринку нерухомості в Україні сягає свого 10-річного максимуму.

Після різкого зниження ділової активності в 2013-14 рр. ринок поступово оживає. Обсяг вторинних інвестицій у комерційну нерухомість у першому півріччі 2018 р. в Україні сягнув 170 млн. доларів. За прогнозами компанії Cushman & Wakefield, рівень інвестицій зростатиме й наступного року і навіть може подвоїтися. Інвестори, девелопери та власники нерухомості налаштовані на зростання дохідності в майбутньому.

«За найближчий період у Львові збудують і введуть в експлуатацію більше об’єктів, ніж зараз загалом існує на ринку офісної нерухомості», – прокоментував темпи розвитку ринку нерухомості керуючий партнер CBRE Ukraine Радослав Цуркан.

Станом на 1 півріччя 2018 року загальний обсяг якісної пропозиції на офісному ринку Львова становить 135 тис м², а за 2019-20 рр. заявлено до введення в експлуатацію 151 тис м². Йдеться перш за все про такі знакові для міста проекти як Lviv Tech City, IT District та інші.

Разом зі зростанням попиту на офісну нерухомість у Львові збільшується кількість торговельних центрів. Про особливості цього сегменту ринку під час семінару докладно розповіла керівниця відділу торгових площ компанії JLL Катерина Весна. До семи вже діючих торгово-розважальних центрів у Львові найближчим часом додасться ще три: ТРЦ «Ашан» площею 7 тис. м², ТЦ Spartak площею 21 тис. м², ТЦ «Арсен» на Сихові площею 24,7 тис. м².

За даними компанії JLL загальний обсяг якісних торгівельних площ у Львові становить 183 тис. м², або ж 242 м² на 1 тис. мешканців. За цими показниками серед українських міст Львів поступається лише Києву та Дніпру і показує приблизно однаковий результат з Одесою. Спікери та учасники семінару спрогнозували стійке зростання показників у всіх сегментах ринку нерухомості Львова.

https://zaxid.net/statti_tag50974/

Логічно, що ціни не зростатимуть. Пропозиція росте. Як приклад. Виставив об'єкт на продаж. Ціну поставив згідно рейтингу Доміка. Ще одну - вище на 10 відсотків.
За майже місяць - один по суті дзвінок. Знайомі ріелтори натякають, що тре 25-30 відсотків скидати. Якщо терміново
athena1
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 00:53

Про контингент

  Козак-характерник написав:jump Як гадаєте, на який контингент розраховують забудовники при зведенні цих неотермітників? На лохів? :shock: Взагалі то така безсистемна політика щодо розпоряджання землею і будівництвом, несе багато потенційних загроз. І не лише чисто інфраструктурно - побутового характера, але й соціального - політичного і економічного. Що то буде з містом Лева? :cry:


Цікаве питання.
Не знаю, на кого розраховують, але спостерігаю, хто заселяє.
Є відсоток місцевих, є інвестори для перепродажу і оренди, їх упустимо.
Люди з Вінниці, Рівного, Тернополя які тут себе реалізують. Багато одеситів, які купують в старому фонді хрущівки/панельки і одразу ж здають в оренду, та й нема ризиків, що не здадуть.
А іноземців скільки! Від європейських інвесторів до турецьких подданих, але то все в центр і біля центру.

Інфраструктурно - то з одної сторони тест на витривалість водоканалу, каналізацій і можливостей шкіл, лікарень і т.д. З іншого боку, люди шукають добрих садків, шкіл і лікарень, тому їх все більше стає приватних. Бізнес!

А це, у свою чергу, розширення меж міста. Райони довкола Львова розвиваються так само швидко через отримання бюджетних грошей у нових громадах. У селах, не тільки Брюховичах і Малечковичах, роблять сільські дороги, нічне освітлення, відкривають садки/школи, відкривають супермаркети, роблять дитячі/спортивні майданчики. Дивним чином, тендери на то все виграють фірми двох відомих братів, але дороги роблять навіть там, де їх ніколи не було. :idea:

Час втечі з неотермітників ще не настав, бо їх тільки будують. Час покаже, як воно жити в моноліті утепленому пінопластом, коли з панорамних вікон дує, затікає і чути як сусід вилкою їсть на кухні. Навіть сьогодні кожна наступна пропозиція котловану крутіша попередньої. Думаю, на того ж Козланюка біля польських люксів зроблять щось неординарне, ну бо як інакше: тепер народ балуваний 8)

Офісів нормальних теж бракує. Але то, мабуть, питання часу :mrgreen:
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