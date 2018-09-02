jump написав:

Рівень інвестицій на ринку нерухомості в Україні сягає свого 10-річного максимуму.

Після різкого зниження ділової активності в 2013-14 рр. ринок поступово оживає. Обсяг вторинних інвестицій у комерційну нерухомість у першому півріччі 2018 р. в Україні сягнув 170 млн. доларів. За прогнозами компанії Cushman & Wakefield, рівень інвестицій зростатиме й наступного року і навіть може подвоїтися. Інвестори, девелопери та власники нерухомості налаштовані на зростання дохідності в майбутньому.

За найближчий період у Львові збудують і введуть в експлуатацію більше об’єктів, ніж зараз загалом існує на ринку офісної нерухомості

До семи вже діючих торгово-розважальних центрів у Львові найближчим часом додасться ще три: ТРЦ «Ашан» площею 7 тис. м², ТЦ Spartak площею 21 тис. м², ТЦ «Арсен» на Сихові площею 24,7 тис. м².

За даними компанії JLL загальний обсяг якісних торгівельних площ у Львові становить 183 тис. м², або ж 242 м² на 1 тис. мешканців. За цими показниками серед українських міст Львів поступається лише Києву та Дніпру і показує приблизно однаковий результат з Одесою.

Швидше, вище, щільнішеЛьвів наближається до інвестиційного буму на ринку нерухомості», – прокоментував темпи розвитку ринку нерухомості керуючий партнер CBRE Ukraine Радослав Цуркан.Станом на 1 півріччя 2018 року загальний обсяг якісної пропозиції на офісному ринку Львова становить 135 тис м², а за 2019-20 рр. заявлено до введення в експлуатацію 151 тис м². Йдеться перш за все про такі знакові для міста проекти як Lviv Tech City, IT District та інші.Разом зі зростанням попиту на офісну нерухомість у Львові збільшується кількість торговельних центрів. Про особливості цього сегменту ринку під час семінару докладно розповіла керівниця відділу торгових площ компанії JLL Катерина Весна.Спікери та учасники семінару спрогнозували стійке зростання показників у всіх сегментах ринку нерухомості Львова.