Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jump написав:у колеги у бізнесі є колега з Ваших країв - Донецьк вклав тут бабоси у бізнес, пожив з моменту революції, подивився на ту усю ситуацію, хоче драпати далі на захід - Польша або одразу Німеччина
Бог йому в поміч!
jump написав:потім війна, переселенці зі сходу зі своєю своєрідною культурою (не в образу Вам)
Тут скоріше проблема не в своєрідності культури, а її відсутності як такої у конкретних персон... Вне залежності від регіону, мови, релігії і т.п. Немає конфлікту культур. Є конфлікт безкультур'я. Культурна людина завжди порозуміється з іншою культурною людиною... Хоча соціум конкретної спільноти завжди накладає своєрідний відбиток на людині. Культура в занепаді скрізь в цілому +-
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 27 жов, 2018 23:08, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Львів давно перетворився у клоаку.. народився тут студіком відмічав сесії у парках жив у різних районах зараз розмірковую над виїздом за місто...
За містом своі проблеми. Корки на в'їзд зростають щороку. Палять постійно майже. Сморід стоіть навіть у елітних кварталах Брюхович(((. Ну й сусіди. Інфраструктура. Поки не виросте нове покоління, тікати тре далі...
jump написав:Швидше, вище, щільніше Львів наближається до інвестиційного буму на ринку нерухомості
Рівень інвестицій на ринку нерухомості в Україні сягає свого 10-річного максимуму.
Після різкого зниження ділової активності в 2013-14 рр. ринок поступово оживає. Обсяг вторинних інвестицій у комерційну нерухомість у першому півріччі 2018 р. в Україні сягнув 170 млн. доларів. За прогнозами компанії Cushman & Wakefield, рівень інвестицій зростатиме й наступного року і навіть може подвоїтися. Інвестори, девелопери та власники нерухомості налаштовані на зростання дохідності в майбутньому.
«За найближчий період у Львові збудують і введуть в експлуатацію більше об’єктів, ніж зараз загалом існує на ринку офісної нерухомості», – прокоментував темпи розвитку ринку нерухомості керуючий партнер CBRE Ukraine Радослав Цуркан.
Станом на 1 півріччя 2018 року загальний обсяг якісної пропозиції на офісному ринку Львова становить 135 тис м², а за 2019-20 рр. заявлено до введення в експлуатацію 151 тис м². Йдеться перш за все про такі знакові для міста проекти як Lviv Tech City, IT District та інші.
Разом зі зростанням попиту на офісну нерухомість у Львові збільшується кількість торговельних центрів. Про особливості цього сегменту ринку під час семінару докладно розповіла керівниця відділу торгових площ компанії JLL Катерина Весна. До семи вже діючих торгово-розважальних центрів у Львові найближчим часом додасться ще три: ТРЦ «Ашан» площею 7 тис. м², ТЦ Spartak площею 21 тис. м², ТЦ «Арсен» на Сихові площею 24,7 тис. м².
За даними компанії JLL загальний обсяг якісних торгівельних площ у Львові становить 183 тис. м², або ж 242 м² на 1 тис. мешканців. За цими показниками серед українських міст Львів поступається лише Києву та Дніпру і показує приблизно однаковий результат з Одесою. Спікери та учасники семінару спрогнозували стійке зростання показників у всіх сегментах ринку нерухомості Львова.
Логічно, що ціни не зростатимуть. Пропозиція росте. Як приклад. Виставив об'єкт на продаж. Ціну поставив згідно рейтингу Доміка. Ще одну - вище на 10 відсотків. За майже місяць - один по суті дзвінок. Знайомі ріелтори натякають, що тре 25-30 відсотків скидати. Якщо терміново
Козак-характерник написав:jump Як гадаєте, на який контингент розраховують забудовники при зведенні цих неотермітників? На лохів? Взагалі то така безсистемна політика щодо розпоряджання землею і будівництвом, несе багато потенційних загроз. І не лише чисто інфраструктурно - побутового характера, але й соціального - політичного і економічного. Що то буде з містом Лева?
Цікаве питання. Не знаю, на кого розраховують, але спостерігаю, хто заселяє. Є відсоток місцевих, є інвестори для перепродажу і оренди, їх упустимо. Люди з Вінниці, Рівного, Тернополя які тут себе реалізують. Багато одеситів, які купують в старому фонді хрущівки/панельки і одразу ж здають в оренду, та й нема ризиків, що не здадуть. А іноземців скільки! Від європейських інвесторів до турецьких подданих, але то все в центр і біля центру.
Інфраструктурно - то з одної сторони тест на витривалість водоканалу, каналізацій і можливостей шкіл, лікарень і т.д. З іншого боку, люди шукають добрих садків, шкіл і лікарень, тому їх все більше стає приватних. Бізнес!
А це, у свою чергу, розширення меж міста. Райони довкола Львова розвиваються так само швидко через отримання бюджетних грошей у нових громадах. У селах, не тільки Брюховичах і Малечковичах, роблять сільські дороги, нічне освітлення, відкривають садки/школи, відкривають супермаркети, роблять дитячі/спортивні майданчики. Дивним чином, тендери на то все виграють фірми двох відомих братів, але дороги роблять навіть там, де їх ніколи не було.
Час втечі з неотермітників ще не настав, бо їх тільки будують. Час покаже, як воно жити в моноліті утепленому пінопластом, коли з панорамних вікон дує, затікає і чути як сусід вилкою їсть на кухні. Навіть сьогодні кожна наступна пропозиція котловану крутіша попередньої. Думаю, на того ж Козланюка біля польських люксів зроблять щось неординарне, ну бо як інакше: тепер народ балуваний
Офісів нормальних теж бракує. Але то, мабуть, питання часу
jump написав:Долярчику продавайте ту хату і тікайте з того району поки не пізно
Краще жити в авалонському гето, ніж труїтися тещиними млинцями...
... так, Козаче! - гуртом тільки батька легше бити а жити потрібно ОКРЕМО! - від жінчиних, чи моїх батьків!
...пане, Джамп! - ну зрузумійте одну річ: Л-О-К-А-Ц-І-Я! поки дитина/діти малі/шкільного віку, потрібно, щоб ВСЕ було поруч!
.... а так, то Я не сперечаюсь, що жити за містом, дихати чистим повітрям - це супер!(і заїзджати в місто лише раз/два на тиждень за продуктами/ліками.... коли вже дітвора доросла і Вам необо'язково щоранку шморгати в місто на роботу, а ввечері з роботи)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
За містом своі проблеми. Корки на в'їзд зростають щороку. Палять постійно майже. Сморід стоіть навіть у елітних кварталах Брюхович(((. Ну й сусіди. Інфраструктура. Поки не виросте нове покоління, тікати тре далі...
є такі проблеми, на жаль і вони також тільки поглиблюються
мав колись сусідів на тихій спокійній вулиці особняків один любив у суботу о 8-мій ранку торохтіти газонокосаркою, а інший міг о 6-й ранку довбати перфоратором...
А на Вашу думку, де ж тоді у Львові/під Львовом можна нормально жити?
Lambada написав:Цікаве питання. Не знаю, на кого розраховують, але спостерігаю, хто заселяє. Є відсоток місцевих, є інвестори для перепродажу і оренди, їх упустимо. Люди з Вінниці, Рівного, Тернополя які тут себе реалізують. Багато одеситів, які купують в старому фонді хрущівки/панельки і одразу ж здають в оренду, та й нема ризиків, що не здадуть. А іноземців скільки! Від європейських інвесторів до турецьких подданих, але то все в центр і біля центру.
Інфраструктурно - то з одної сторони тест на витривалість водоканалу, каналізацій і можливостей шкіл, лікарень і т.д. З іншого боку, люди шукають добрих садків, шкіл і лікарень, тому їх все більше стає приватних. Бізнес!
А це, у свою чергу, розширення меж міста. Райони довкола Львова розвиваються так само швидко через отримання бюджетних грошей у нових громадах. У селах, не тільки Брюховичах і Малечковичах, роблять сільські дороги, нічне освітлення, відкривають садки/школи, відкривають супермаркети, роблять дитячі/спортивні майданчики. Дивним чином, тендери на то все виграють фірми двох відомих братів, але дороги роблять навіть там, де їх ніколи не було.
Час втечі з неотермітників ще не настав, бо їх тільки будують. Час покаже, як воно жити в моноліті утепленому пінопластом, коли з панорамних вікон дує, затікає і чути як сусід вилкою їсть на кухні. Навіть сьогодні кожна наступна пропозиція котловану крутіша попередньої. Думаю, на того ж Козланюка біля польських люксів зроблять щось неординарне, ну бо як інакше: тепер народ балуваний
Офісів нормальних теж бракує. Але то, мабуть, питання часу
Цікаві спостереження. Ось в тому то і заковирка, що так звані інвестори лопатять переважно центр і навколо нього, намагаючись зняти вершки з того. Це знищує аутентику міста, його дух. А значить в перспективі знецінює і самі інвестиції. Як би не вийшло так, що при цій безсистемній політиці щодо землі і будівництва, не загадили те що маємо на сьогодні. Зруйнують місто, як саранча, а потім кинуть напризволяще всі ті гето, термітники, торгівельно - розважальні центри. Без реального розвитку економіки всі ці спекуляції з нерухомостю, землею, побудовою торгівельних центрів є бульбашкою, що може луснути і заляпати всіх мешканців міста фекаліями. Скільки вже є прикладів коли набудуть тут, а живуть десь по Італіям чи Польщам...
jump написав: вклав тут бабоси у бізнес, пожив з моменту революції, подивився на ту усю ситуацію, хоче драпати далі на захід - Польша або одразу Німеччина
Планують колись повернутися, але розуміють, що все життя вже там, а не тут. Хоча передбачити майбутнє важко. Можливо з цієї анархії, щось може путнє і народитися в перспективі. Але план розвитку повинен все ж бути. Що будувати? Навіщо? Де? Передбачати наслідки як інфраструктурні, так і соціально - гуманітарні. Бо різні менталітети, традиції, релігії.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!