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Додано: Пон 29 жов, 2018 09:22
Сьогодні їхав по 8й зі сторони Пустомитів, звичайно в такий час тягнучка починається майже від Сокара та тягнеться до мосту на Кульпі.Сьогодні машин було в половину меньше.Стартували канікули.Мабуть в нас процентів тридцять народу, що створюють корки на в'їздах до міста , змушені їхати , щоб завезти дітей в Илітні школи в центрі міста.
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