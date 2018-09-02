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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 265266267268
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:22

Сьогодні їхав по 8й зі сторони Пустомитів, звичайно в такий час тягнучка починається майже від Сокара та тягнеться до мосту на Кульпі.Сьогодні машин було в половину меньше.Стартували канікули.Мабуть в нас процентів тридцять народу, що створюють корки на в'їздах до міста , змушені їхати , щоб завезти дітей в Илітні школи в центрі міста.
Bolt
 
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