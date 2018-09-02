|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 жов, 2018 09:22
Сьогодні їхав по 8й зі сторони Пустомитів, звичайно в такий час тягнучка починається майже від Сокара та тягнеться до мосту на Кульпі.Сьогодні машин було в половину меньше.Стартували канікули.Мабуть в нас процентів тридцять народу, що створюють корки на в'їздах до міста , змушені їхати , щоб завезти дітей в Илітні школи в центрі міста.
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:17
За містом своі проблеми. Корки на в'їзд зростають щороку. Палять постійно майже. Сморід стоіть навіть у елітних кварталах Брюхович(((. Ну й сусіди. Інфраструктура.
Поки не виросте нове покоління, тікати тре далі...[/quote]
є такі проблеми, на жаль і вони також тільки поглиблюються
мав колись сусідів на тихій спокійній вулиці особняків
один любив у суботу о 8-мій ранку торохтіти газонокосаркою, а інший міг о 6-й ранку довбати перфоратором...
А на Вашу думку, де ж тоді у Львові/під Львовом можна нормально жити?[/quote]
===========
Мені здається, що найприкольніше в особняку в самому центрі міста, от тільки там трохи дорого.
Біля Високого замку аура хороша, наприклад тут:
=======
...якісь безглузді думки появились....
- а скільки потрібно "життів прожити" (3-5-?) щоб наскирдувати лям доларів?
....чи можна просто в 25р. "заробити" ту суму..... просто родитись синочком керуючого нафтогазом..... чи стати зятем якогось депутата.....
... чомусь хочеться поставити оцей смайлик
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:24
Долярчику, шааа!!! Не нервуємо, а кайфуємо! Життя триває...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 29 жов, 2018 12:48
Мені здається, що найприкольніше в особняку в самому центрі міста, от тільки там трохи дорого.
Біля Високого замку аура хороша, наприклад тут:
відмів для себе центр давно
непрїзний, галасливий і засмерджений і ці проблеми тільки будуть поглиблюватись
Хотілка у власника просто зашкалює
На жаль мало фоток, але за нявними там навіть 200 тис баків не вкладено, за локацію хоче просто шалені бабоси
Малечковичі/Наварія - особняки - 200\300 тис баків, парк Кульчицької, у самому парку - 280/350 тис баків
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:43
Теж сумачечі гроші...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 29 жов, 2018 14:05
|