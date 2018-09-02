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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 265266267268
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:22

Сьогодні їхав по 8й зі сторони Пустомитів, звичайно в такий час тягнучка починається майже від Сокара та тягнеться до мосту на Кульпі.Сьогодні машин було в половину меньше.Стартували канікули.Мабуть в нас процентів тридцять народу, що створюють корки на в'їздах до міста , змушені їхати , щоб завезти дітей в Илітні школи в центрі міста.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:17

  Lambada написав:[quote="44841

зараз розмірковую над виїздом за місто... :?

За містом своі проблеми. Корки на в'їзд зростають щороку. Палять постійно майже. Сморід стоіть навіть у елітних кварталах Брюхович(((. Ну й сусіди. Інфраструктура. :(
Поки не виросте нове покоління, тікати тре далі...[/quote]

є такі проблеми, на жаль і вони також тільки поглиблюються

мав колись сусідів на тихій спокійній вулиці особняків
один любив у суботу о 8-мій ранку торохтіти газонокосаркою, а інший міг о 6-й ранку довбати перфоратором...

А на Вашу думку, де ж тоді у Львові/під Львовом можна нормально жити?[/quote]
===========


Мені здається, що найприкольніше в особняку в самому центрі міста, от тільки там трохи дорого.
Біля Високого замку аура хороша, наприклад тут:
https://www.real-estate.lviv.ua/1377271 ... a-vul.html[/quote]

=======
...якісь безглузді думки появились....
- а скільки потрібно "життів прожити" (3-5-?) щоб наскирдувати лям доларів?

....чи можна просто в 25р. "заробити" ту суму..... просто родитись синочком керуючого нафтогазом..... чи стати зятем якогось депутата..... :?: :idea:
... чомусь хочеться поставити оцей смайлик :twisted:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:24

  Долярчик написав:... чомусь хочеться поставити оцей смайлик :twisted:

Долярчику, шааа!!! :P Не нервуємо, а кайфуємо! :P Життя триває...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 12:48

  Lambada написав:
А на Вашу думку, де ж тоді у Львові/під Львовом можна нормально жити?


Мені здається, що найприкольніше в особняку в самому центрі міста, от тільки там трохи дорого.
Біля Високого замку аура хороша, наприклад тут:
https://www.real-estate.lviv.ua/1377271 ... a-vul.html[/quote]

відмів для себе центр давно
непрїзний, галасливий і засмерджений і ці проблеми тільки будуть поглиблюватись
Хотілка у власника просто зашкалює
На жаль мало фоток, але за нявними там навіть 200 тис баків не вкладено, за локацію хоче просто шалені бабоси
Малечковичі/Наварія - особняки - 200\300 тис баків, парк Кульчицької, у самому парку - 280/350 тис баків
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:43

  jump написав:Малечковичі/Наварія - особняки - 200\300 тис баків, парк Кульчицької, у самому парку - 280/350 тис баків

Теж сумачечі гроші... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:05

  Козак-характерник написав:
  jump написав:Малечковичі/Наварія - особняки - 200\300 тис баків, парк Кульчицької, у самому парку - 280/350 тис баків

Теж сумачечі гроші... :P


Козаче, звісно, що так
але навіть порівняти бажання продаванів :wink:
jump
 
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