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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 жов, 2018 09:22
Сьогодні їхав по 8й зі сторони Пустомитів, звичайно в такий час тягнучка починається майже від Сокара та тягнеться до мосту на Кульпі.Сьогодні машин було в половину меньше.Стартували канікули.Мабуть в нас процентів тридцять народу, що створюють корки на в'їздах до міста , змушені їхати , щоб завезти дітей в Илітні школи в центрі міста.
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:17
За містом своі проблеми. Корки на в'їзд зростають щороку. Палять постійно майже. Сморід стоіть навіть у елітних кварталах Брюхович(((. Ну й сусіди. Інфраструктура.
Поки не виросте нове покоління, тікати тре далі...[/quote]
є такі проблеми, на жаль і вони також тільки поглиблюються
мав колись сусідів на тихій спокійній вулиці особняків
один любив у суботу о 8-мій ранку торохтіти газонокосаркою, а інший міг о 6-й ранку довбати перфоратором...
А на Вашу думку, де ж тоді у Львові/під Львовом можна нормально жити?[/quote]
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Мені здається, що найприкольніше в особняку в самому центрі міста, от тільки там трохи дорого.
Біля Високого замку аура хороша, наприклад тут:
=======
...якісь безглузді думки появились....
- а скільки потрібно "життів прожити" (3-5-?) щоб наскирдувати лям доларів?
....чи можна просто в 25р. "заробити" ту суму..... просто родитись синочком керуючого нафтогазом..... чи стати зятем якогось депутата.....
... чомусь хочеться поставити оцей смайлик
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:24
Долярчику, шааа!!! Не нервуємо, а кайфуємо! Життя триває...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 29 жов, 2018 12:48
Мені здається, що найприкольніше в особняку в самому центрі міста, от тільки там трохи дорого.
Біля Високого замку аура хороша, наприклад тут:
відмів для себе центр давно
непрїзний, галасливий і засмерджений і ці проблеми тільки будуть поглиблюватись
Хотілка у власника просто зашкалює
На жаль мало фоток, але за нявними там навіть 200 тис баків не вкладено, за локацію хоче просто шалені бабоси
Малечковичі/Наварія - особняки - 200\300 тис баків, парк Кульчицької, у самому парку - 280/350 тис баків
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:43
Теж сумачечі гроші...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 29 жов, 2018 14:05
Додано: Пон 29 жов, 2018 14:26
Тому продавану тре шукати жирного лоха, щоб впарити свою халабуду... Лимон...с ума сойти можна@
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:12
Фонд держмайна Львівщини 26 жовтня продав на аукціоні майновий комплекс Дослідного заводу «Хвиля», що розташований на вул. Науковій, 7
На аукціон виставили майновий комплекс заводу «Хвиля». До нього входять:
п’ять різних корпусів загальною площею понад 21 тисячу м кв,
водопровідна насосна станція,
два об’єкти незавершеного будівництва (бетонно-каркасна і цегляна будівні, які готові на 50% та 52%),
споруди та передавальні пристрої (36 одиниць),
будівлі і споруди на вул. Міцкевича, 58 в смт Новий Яричів Кам’янка-Бузького району (загальна площа – понад 2 400 м кв),
основні засоби (1568 одиниць), в тому числі 7 транспортних засобів.
Приватизації не підлягала земельна ділянка, на якій розташований завод «Хвиля» площею 3,2 га на вул. Науковій, 7, а також ділянка в смт Новий Яричів площею 13,3 га, на якій з-поміж іншого розташовані два 12-квартирні житлові будинки.
Загалом в аукціоні взяли участь сім учасників, стартова ціна об’єкту становила 12 622 100 гривень, після завершення торгів завод «Хвиля» придбало ТзОВ «Західний торгівельний ресурс» за 60 мільйонів гривень.
напевно під знесення, потім шурнуть квартал новобудов
неподалік від Сільпо, за мостом
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:27
Та заманали вже Львів у гето з неотермітників перетворювати...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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