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У Львові створили електронну петицію про заборону будівництва у Львові житла, готелів та ТРЦ без розширення мережі комунальних дитсадків та шкіл. Відповідну петицію подала 29 жовтня голова ГО «Батьківська рада Львівщини» Олена Пономарева.
Авторка петиції наголошує на малій кількості місць у дитсадках та школах міста, через що вимагає визначити у бюджеті міста пріоритетними видатками відкриття нових комунальних навчальних закладів. Окрім того, вона вимагає заборонити будівництво нових багатоквартирних будинків, готелів, офісних та розважальних центрів без збільшення мережі нових комунальних навчальних закладів.
Також у петиції йдеться про заборону надання дозволів на будівництво без підтверджуючого документу управління освіти, що всі діти, які проживатимуть у нових будинках, гарантовано забезпечені місцями у дитсадках та школах. Якщо ж в певному районі місць у навчальних закладах виявиться недостатньо, ЛМР має розробити механізм вкладення коштів забудовників в будівництво нових комунальних шкіл та садків міста.
Авторка петиції також вимагає заборонити звільняти забудовників від інвестиційних внесків, а ці внески спрямовувати на побудову мережі нових комунальних навчальних закладів освіти Львова.
У авторки петиції є 60 днів, щоб зібрати 500 голосів. Після цього Львівська міська рада розгляне петицію під час засідання сесії, розробить план вирішення проблеми та затвердить його.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
jump написав:напевно під знесення, потім шурнуть квартал новобудов неподалік від Сільпо, за мостом
Якщо в одному лоті ще й приміщення у Новому Яричеві - то це може бути частина великого технопарку.
Комусь відомі петиції, які мали вплив на остаточні рішення?
Щодо особняка - то це моя відповідь на питання, де у Львові класно жити. Там поруч і дешевші варіанти є. Архітектори 100 років тому запроваджували ідею міста-саду, тому варіанти на вул.Княжа, Барвінських і аж до Шевченківського гаю мені дійсно до вподоби: пішки в центр можна дійти, є елітні школи/садки, парк під боком, та й самі будинки в основному добротні, тиша і не відчуваються загазованість та корки. Тут і автентика, і сецесія, і фен-шуй. Польський люкс в центрі: https://www.real-estate.lviv.ua/948862- ... M-vul.html
Довкола Львова - то шо кому підходить. В Брюховичах тепер до кольору до вибору, можна на самому озері квартирку прикупити, або котеджик серед сосен. Сусіди поважні.
Можна ноу-хау. Я взимку розпитувала про будинки із соломи. В Ременові такі вже побудували, була в такому. Чомусь із середини все гіпсокартоном оббили - нібито замовник так захотів. За 30 тис роблять під ключ, тільки ділянку давай. От хлопці: https://youtu.be/pUfkL0XiZo4
Кротошин взагалі ціла продвінута комуна. Особняк із сендвіч панелей ультрасучасний під ключ роблять за 30-50 тис залежно від захцянок. От тільки трохи на відшибі, але то питання часу.Знайшла тільки таке:https://youtu.be/vh_GDoaOm2s
Можна ближче до Львова, кінець Тракту Глинянського -Лисиничі. Кажуть, поки аромати не відчуваються зовсім. Там уже до об'їзної скоро вільного місця не буде, забудують все малоповерховими. https://youtu.be/FYw3M8m2NC8
Lambada написав:Ну але найкраще жити там, де любов
То є так...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!