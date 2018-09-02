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У Львові створили електронну петицію про заборону будівництва у Львові житла, готелів та ТРЦ без розширення мережі комунальних дитсадків та шкіл. Відповідну петицію подала 29 жовтня голова ГО «Батьківська рада Львівщини» Олена Пономарева.
Авторка петиції наголошує на малій кількості місць у дитсадках та школах міста, через що вимагає визначити у бюджеті міста пріоритетними видатками відкриття нових комунальних навчальних закладів. Окрім того, вона вимагає заборонити будівництво нових багатоквартирних будинків, готелів, офісних та розважальних центрів без збільшення мережі нових комунальних навчальних закладів.
Також у петиції йдеться про заборону надання дозволів на будівництво без підтверджуючого документу управління освіти, що всі діти, які проживатимуть у нових будинках, гарантовано забезпечені місцями у дитсадках та школах. Якщо ж в певному районі місць у навчальних закладах виявиться недостатньо, ЛМР має розробити механізм вкладення коштів забудовників в будівництво нових комунальних шкіл та садків міста.
Авторка петиції також вимагає заборонити звільняти забудовників від інвестиційних внесків, а ці внески спрямовувати на побудову мережі нових комунальних навчальних закладів освіти Львова.
У авторки петиції є 60 днів, щоб зібрати 500 голосів. Після цього Львівська міська рада розгляне петицію під час засідання сесії, розробить план вирішення проблеми та затвердить його.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
jump написав:напевно під знесення, потім шурнуть квартал новобудов неподалік від Сільпо, за мостом
Якщо в одному лоті ще й приміщення у Новому Яричеві - то це може бути частина великого технопарку.
Комусь відомі петиції, які мали вплив на остаточні рішення?
Щодо особняка - то це моя відповідь на питання, де у Львові класно жити. Там поруч і дешевші варіанти є. Архітектори 100 років тому запроваджували ідею міста-саду, тому варіанти на вул.Княжа, Барвінських і аж до Шевченківського гаю мені дійсно до вподоби: пішки в центр можна дійти, є елітні школи/садки, парк під боком, та й самі будинки в основному добротні, тиша і не відчуваються загазованість та корки. Тут і автентика, і сецесія, і фен-шуй. Польський люкс в центрі: https://www.real-estate.lviv.ua/948862- ... M-vul.html
Довкола Львова - то шо кому підходить. В Брюховичах тепер до кольору до вибору, можна на самому озері квартирку прикупити, або котеджик серед сосен. Сусіди поважні.
Можна ноу-хау. Я взимку розпитувала про будинки із соломи. В Ременові такі вже побудували, була в такому. Чомусь із середини все гіпсокартоном оббили - нібито замовник так захотів. За 30 тис роблять під ключ, тільки ділянку давай. От хлопці: https://youtu.be/pUfkL0XiZo4
Кротошин взагалі ціла продвінута комуна. Особняк із сендвіч панелей ультрасучасний під ключ роблять за 30-50 тис залежно від захцянок. От тільки трохи на відшибі, але то питання часу.Знайшла тільки таке:https://youtu.be/vh_GDoaOm2s
Можна ближче до Львова, кінець Тракту Глинянського -Лисиничі. Кажуть, поки аромати не відчуваються зовсім. Там уже до об'їзної скоро вільного місця не буде, забудують все малоповерховими. https://youtu.be/FYw3M8m2NC8
Lambada написав:Ну але найкраще жити там, де любов
То є так...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Ви давно там гуляли, тою "вулицею" Замковою? Ну, то походіть ніжками. Відразу взувайтеся у ботфорти. Тверде покриття там таки є (пишу по свіжій пам'яті, бо щойоно сьогодні мене туди занесла нелегка доля), місцями, щоби було чим знизу по двигуну вдарити. Кругом чистота, якщо, щоправда, на узбіччя не дивитися. Буває і затишно, навіть тихо, поки не загрюкоче потяг і щось не проволає диспетчер на станції Підзамче. Контингент відпочиваючих там відповідає місцині: є там дитячий майданчик з лавочками для бажаючих прибухнути. Ідилічно.
Хоча особняк в центрі міста концептуально мені близький. Поки, нажаль, лише концептуально, а не фінансово. Проте маючи 1 млн уо дивитися на цю Замкову не став би
Козак-характерник написав:У Львові створили електронну петицію про заборону будівництва у Львові житла, готелів та ТРЦ без розширення мережі комунальних дитсадків та шкіл. Відповідну петицію подала 29 жовтня голова ГО «Батьківська рада Львівщини» Олена Пономарева.
Авторка петиції наголошує на малій кількості місць у дитсадках та школах міста, через що вимагає визначити у бюджеті міста пріоритетними видатками відкриття нових комунальних навчальних закладів. Окрім того, вона вимагає заборонити будівництво нових багатоквартирних будинків, готелів, офісних та розважальних центрів без збільшення мережі нових комунальних навчальних закладів.
Також у петиції йдеться про заборону надання дозволів на будівництво без підтверджуючого документу управління освіти, що всі діти, які проживатимуть у нових будинках, гарантовано забезпечені місцями у дитсадках та школах. Якщо ж в певному районі місць у навчальних закладах виявиться недостатньо, ЛМР має розробити механізм вкладення коштів забудовників в будівництво нових комунальних шкіл та садків міста.
Авторка петиції також вимагає заборонити звільняти забудовників від інвестиційних внесків, а ці внески спрямовувати на побудову мережі нових комунальних навчальних закладів освіти Львова.
У авторки петиції є 60 днів, щоб зібрати 500 голосів. Після цього Львівська міська рада розгляне петицію під час засідання сесії, розробить план вирішення проблеми та затвердить його.
З дитячими садками вона права, охоплено місцями лише процентів 60% дітей відповідного віку. А зі школами - ні. Демократично обрана бунякуйбіда займалась розкраданням дитячих садків, а от шкіл вони не закривали, боялися. Тому шкіл є достатньо.
А шо ця Олена не підняла руку на сакральне? На будівництво контор по одурманенню мас релігійним опіумом? Чомусь не протестує. До речі, богобоязненні баптисти відкривають свою семінарію на Мельника якраз у колишньому дитячому садку. Але шось не помітно активності колобудівельних тітушок.
geoleo написав:Хоча особняк в центрі міста концептуально мені близький. Поки, нажаль, лише концептуально, а не фінансово. Проте маючи 1 млн уо дивитися на цю Замкову не став би
А я не заздрю. Гляньте на карті. Це там, де Замкова перетинається з Ужгородською, а не там, де промзона, хоча це недалеко. Дякую за пораду прогулятися в ботфортах по парку. Я там дуже часто об'їжджаю корки на Високому замку, деколи зупиняюся набрати води. Моржі там в проточній льодяній воді загартовуються, поруч дитмайданчик, пташки співають вранці, чудові краєвиди. Кожен бачить те, що хоче бачити. Хоч не в кожного є лімон щоби собі таке дозволити при всьому багатстві вибору