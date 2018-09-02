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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 267268269270
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:46

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Увага!!! В суботу з листопада збираємось на тиху акцію - "парасольний пікет проти переущільнених забудов".


кончені мурашники...

взагалі дивуюсь що такі *низькі* досі будуть, он в Кийові 20+ гатять, оце навар із м2 земельки :)

а взагалі пора хмародери будувати, 100+ поверхів курча маць :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:15

  greenozon написав:
  jump написав:Увага!!! В суботу з листопада збираємось на тиху акцію - "парасольний пікет проти переущільнених забудов".


кончені мурашники...

взагалі дивуюсь що такі *низькі* досі будуть, он в Кийові 20+ гатять, оце навар із м2 земельки :)

а взагалі пора хмародери будувати, 100+ поверхів курча маць :)


в голові не вкладається, як народ у Львові купує таке дупло :shock:
jump
 
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