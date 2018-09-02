кончені мурашники...
взагалі дивуюсь що такі *низькі* досі будуть, он в Кийові 20+ гатять, оце навар із м2 земельки
а взагалі пора хмародери будувати, 100+ поверхів курча маць
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Додано: Сер 31 жов, 2018 13:46
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
кончені мурашники...
взагалі дивуюсь що такі *низькі* досі будуть, он в Кийові 20+ гатять, оце навар із м2 земельки
а взагалі пора хмародери будувати, 100+ поверхів курча маць
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 31 жов, 2018 14:15
в голові не вкладається, як народ у Львові купує таке дупло
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