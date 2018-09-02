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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 267268269270
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:46

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Увага!!! В суботу з листопада збираємось на тиху акцію - "парасольний пікет проти переущільнених забудов".


кончені мурашники...

взагалі дивуюсь що такі *низькі* досі будуть, он в Кийові 20+ гатять, оце навар із м2 земельки :)

а взагалі пора хмародери будувати, 100+ поверхів курча маць :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:15

  greenozon написав:
  jump написав:Увага!!! В суботу з листопада збираємось на тиху акцію - "парасольний пікет проти переущільнених забудов".


кончені мурашники...

взагалі дивуюсь що такі *низькі* досі будуть, он в Кийові 20+ гатять, оце навар із м2 земельки :)

а взагалі пора хмародери будувати, 100+ поверхів курча маць :)


в голові не вкладається, як народ у Львові купує таке дупло :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:09

"Хіба ревуть воли, як ясла повні?" ©

  jump написав:в голові не вкладається, як народ у Львові купує таке дупло

... бо, ніщита!

- що, думаєте, що людина, маючи достатньо коштів, буде лізти в дуп-ло?!
...Я, як одружився і пожив ТІЛЬКИ рік, чи два "на купонці", і мав всього лиш ~ 5-6К $ - то взагалі, розглядав якісь маленькі однухи в старезних будинках з входом по балкону! :shock: (які коштували щось 14-16К $)
- навіть, думав взяти кредит, щоб влізти хоч в ТАКЕ дуп-ло!..... але, терпіння і розум - переміг..... - змиритись/сумлінно працювати/злісно скирдувати(на всьому економити) і потім, розглядаючи вторинку........ а пізнішше, новобуди в Рясному... Винниках......і ще подумавши "на перспективу" - вибрав таки в НОВОМУ ЖК з нормальною локацією!

... але, Вам, мабуть, цього не зрозуміти!
- а Я от розумію тих людей, які лізуть в такі дуп-ла! - хоч воно і дуп-ло і в "ду-пі світу", але воно є С-В-О-Є!!! - і ніяка теща, чи ще хтось, не буде пхати носа у їхню сім'ю, руйнуючи її! :evil:

...то ж, тут принцип "атб" і т. п..... - ніщий пересічний народ купує найдешевше/доступне..... бо, на дорожче і якісне не має коштів! :arrow: - а жити потрібно ВЖЕ І СЬОГОДНІ!!!

- резюмуючи вищенаписане: хіба хтось би купляв ге, маючи нормальні статки?
"Хіба ревуть воли, як ясла повні? "
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:в голові не вкладається, як народ у Львові купує таке дупло

на форумі новобудов на Арені я для себе відкрила Малоголосківську яко
розбудову цілого мікрорайону, що це буде як Сихів (а там донедавна було 100 000 мешканців), що там буде все і то є майже центр. Зараз йдеться про житло для 40 000 мешканців, тобто встиснуть ще багато.

Зрештою, в кожній, просто КОЖНІЙ новобудові без винятків, є серйозні косяки але народ вірить в казки і рендери.
Хто купив наприклад Малоголосківські пагорби з видом на Високий замок ризикує бути оточеним не пагорбами, а хаотично розміщеними термітниками.

Найгірше, що зараз середнього нема, є термітники або котеджі.
Lambada
 
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