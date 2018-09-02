Додано: Сер 31 жов, 2018 18:09

jump написав: в голові не вкладається, як народ у Львові купує таке дупло в голові не вкладається, як народ у Львові купує таке дупло

... бо, ніщита!- що, думаєте, що людина, маючи достатньо коштів, буде лізти в дуп-ло?!...Я, як одружився і пожив ТІЛЬКИ рік, чи два "на купонці", і мав всього лиш ~ 5-6К $ - то взагалі, розглядав якісь маленькі однухи в старезних будинках з входом по балкону!(які коштували щось 14-16К $)- навіть, думав взяти кредит, щоб влізти хоч в ТАКЕ дуп-ло!..... але, терпіння і розум - переміг..... - змиритись/сумлінно працювати/злісно скирдувати(на всьому економити) і потім, розглядаючи вторинку........ а пізнішше, новобуди в Рясному... Винниках......і ще подумавши "на перспективу" - вибрав таки в НОВОМУ ЖК з нормальною локацією!... але, Вам, мабуть, цього не зрозуміти!- а Я от розумію тих людей, які лізуть в такі дуп-ла! - хоч воно і дуп-ло і в "ду-пі світу", але воно є С-В-О-Є!!! - і ніяка теща, чи ще хтось, не буде пхати носа у їхню сім'ю, руйнуючи її!...то ж, тут принцип "атб" і т. п..... - ніщий пересічний народ купує найдешевше/доступне..... бо, на дорожче і якісне не має коштів!- а жити потрібно ВЖЕ І СЬОГОДНІ!!!- резюмуючи вищенаписане: хіба хтось би купляв ге, маючи нормальні статки?"Хіба ревуть воли, як ясла повні? "