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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 268269270271>
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:46

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Увага!!! В суботу з листопада збираємось на тиху акцію - "парасольний пікет проти переущільнених забудов".


кончені мурашники...

взагалі дивуюсь що такі *низькі* досі будуть, он в Кийові 20+ гатять, оце навар із м2 земельки :)

а взагалі пора хмародери будувати, 100+ поверхів курча маць :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:15

  greenozon написав:
  jump написав:Увага!!! В суботу з листопада збираємось на тиху акцію - "парасольний пікет проти переущільнених забудов".


кончені мурашники...

взагалі дивуюсь що такі *низькі* досі будуть, он в Кийові 20+ гатять, оце навар із м2 земельки :)

а взагалі пора хмародери будувати, 100+ поверхів курча маць :)


в голові не вкладається, як народ у Львові купує таке дупло :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:09

"Хіба ревуть воли, як ясла повні?" ©

  jump написав:в голові не вкладається, як народ у Львові купує таке дупло

... бо, ніщита!

- що, думаєте, що людина, маючи достатньо коштів, буде лізти в дуп-ло?!
...Я, як одружився і пожив ТІЛЬКИ рік, чи два "на купонці", і мав всього лиш ~ 5-6К $ - то взагалі, розглядав якісь маленькі однухи в старезних будинках з входом по балкону! :shock: (які коштували щось 14-16К $)
- навіть, думав взяти кредит, щоб влізти хоч в ТАКЕ дуп-ло!..... але, терпіння і розум - переміг..... - змиритись/сумлінно працювати/злісно скирдувати(на всьому економити) і потім, розглядаючи вторинку........ а пізнішше, новобуди в Рясному... Винниках......і ще подумавши "на перспективу" - вибрав таки в НОВОМУ ЖК з нормальною локацією!

... але, Вам, мабуть, цього не зрозуміти!
- а Я от розумію тих людей, які лізуть в такі дуп-ла! - хоч воно і дуп-ло і в "ду-пі світу", але воно є С-В-О-Є!!! - і ніяка теща, чи ще хтось, не буде пхати носа у їхню сім'ю, руйнуючи її! :evil:

...то ж, тут принцип "атб" і т. п..... - ніщий пересічний народ купує найдешевше/доступне..... бо, на дорожче і якісне не має коштів! :arrow: - а жити потрібно ВЖЕ І СЬОГОДНІ!!!

- резюмуючи вищенаписане: хіба хтось би купляв ге, маючи нормальні статки?
"Хіба ревуть воли, як ясла повні? "
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:в голові не вкладається, як народ у Львові купує таке дупло

на форумі новобудов на Арені я для себе відкрила Малоголосківську яко
розбудову цілого мікрорайону, що це буде як Сихів (а там донедавна було 100 000 мешканців), що там буде все і то є майже центр. Зараз йдеться про житло для 40 000 мешканців, тобто встиснуть ще багато.

Зрештою, в кожній, просто КОЖНІЙ новобудові без винятків, є серйозні косяки але народ вірить в казки і рендери.
Хто купив наприклад Малоголосківські пагорби з видом на Високий замок ризикує бути оточеним не пагорбами, а хаотично розміщеними термітниками.

Найгірше, що зараз середнього нема, є термітники або котеджі.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 09:50

  Lambada написав:
  jump написав:в голові не вкладається, як народ у Львові купує таке дупло

на форумі новобудов на Арені я для себе відкрила Малоголосківську яко
розбудову цілого мікрорайону, що це буде як Сихів (а там донедавна було 100 000 мешканців), що там буде все і то є майже центр. Зараз йдеться про житло для 40 000 мешканців, тобто встиснуть ще багато.

Зрештою, в кожній, просто КОЖНІЙ новобудові без винятків, є серйозні косяки але народ вірить в казки і рендери.
Хто купив наприклад Малоголосківські пагорби з видом на Високий замок ризикує бути оточеним не пагорбами, а хаотично розміщеними термітниками.

Найгірше, що зараз середнього нема, є термітники або котеджі.


а грінвіль яке страхопудисько :shock: на місці інструментального, там теж усе забудовують до біса, Топольна-Мазепи-Миколайчука буде суцільним корком :shock:
https://www.skyscrapercity.com/showthre ... 033&page=2
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:05

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:на місці інструментального, там теж усе забудовують до біса, Топольна-Мазепи-Миколайчука буде суцільним корком

Переглянула. Не зовсім зрозуміло, як то ділянка під заводом може мати призначення для обслуговування багатоквартирного будинку. Хоча impossible is nothing.

Вони ж роблять якісь дослідження перед будівництвом. Невже термітники типу Добра Оселя - це те, що народ хоче?
І для чого панорамні вікна, якщо з них видніються тільки вікна навпроти?

З особняків поруч народ теж виїжджає - продають навіть під it компанії.
Особисто я спершу цікавилася тим районом і локацією, але після рендерів краще поспостерігаю.
Звиняйте Долярчик, сусідства не буде :|
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:16

  Долярчик написав:
  jump написав:в голові не вкладається, як народ у Львові купує таке дупло

... бо, ніщита!


...то ж, тут принцип "атб" і т. п..... - ніщий пересічний народ купує найдешевше/доступне..... бо, на дорожче і якісне не має коштів! :arrow: - а жити потрібно ВЖЕ І СЬОГОДНІ!!!

- резюмуючи вищенаписане: хіба хтось би купляв ге, маючи нормальні статки?
"Хіба ревуть воли, як ясла повні? "




Жителі ЖК "МегаСіті", які в знак протесту проти відключень електрики перекрили рух транспорту на Харківському шосе, самі знали, на що йшли, купуючи проблемну нерухомість.
ціна квартир у цьому житловому комплексі спочатку була нижчою за ринкову, але люди все одно інвестували в їх покупку, не замислюючись щодо причин такої вартості.
"І для мене незрозуміло, чому наші громадяни, розуміючи ризики низької ціни, все-таки йдуть на це і інвестують. Коли люди до мене звертаються з питаннями: ось ми хочемо проінвестувати, умовно кажучи, 14 тис. грн. за квадратний метр. А коли ми починаємо піднімати документацію забудовника, а з документації немає майже нічого, є тільки бажання будувати. І я пояснюю людям: "А що ви будете робити з цією проблемою?" Тому що немає дозвільної документації! Мені завжди відповідають: "Ну, там же дешево"
https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/ ... vinnih.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:11

Lambada Є середні обєкти. Для прикладу:
1. https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%BE%D0%B2
2. https://novostroyki.lun.ua/%D1%83%D0%BB ... 0%BE%D0%B2
3. https://novobudovy.com/novobudovy/novob ... sknilivska

Це ті, які вдалося згадати. Ціна на них була приблизно 650-700$/кв.м
s_sagajdak
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:17

  Lambada написав:
Найгірше, що зараз середнього нема, є термітники або котеджі.


цікавий варіант:
Житловий комплекс "Золотий Горіх" по вул. Бойківська, 5

Замовник: Галичартбуд

Генеральний підрядник: Галичартбуд

Технічна характеристика будинку: Комплекс багатоповерхових будинків класу Де-люкс з підземним паркінгом. Підземний поверх сполучається з житловими поверхами та першим поверхом ліфтом з тамбуром. В кожному з багатоповерхових будинків на перших поверхах передбачаються вхідні холи з рецепцією, приміщення обслуговуючого персоналу та приміщення спортивно-оздоровчого призначення (басейн, сауна, фітнесзал, масажний кабінет).
https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1114535
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:28

  Долярчик написав:
- а Я от розумію тих людей, які лізуть в такі дуп-ла! - хоч воно і дуп-ло і в "ду-пі світу", але воно є С-В-О-Є!!!

- резюмуючи вищенаписане: хіба хтось би купляв ге, маючи нормальні статки?
"Хіба ревуть воли, як ясла повні? "


Про "бастующіх" хитрозроблених інвесторів "Мегасіті". Коли ти ідіот - ти платиш тричі.
Майбутні "інвестори" запланованих житлових будинків в рамках проекту ДПТ по Оболоні. Звертаюсь до Вас.
Щоб потім ніхто не свистів: "Я не знав", "Куди дивилась влада", "я не винен, шо я не вмію читати", "Я не винен що я дурень, введіть у експлуатацію мій самобуд, бо я вже відніс комусь за нього гроші" і проч. лабуду. Нам, місцевим мешканцям якось пофіг буде на ваші сьози. Бо ви плануєте робити нам нерви.
Панове "інвестори" , до Вас інформація доведена.
Подивиться на оцих недолугих, які купляли "квартири" дешевше за ринкову вартість, знали що купують у самобуді і у афериста. Але все одно віднесли гроші. Зараз їм відключили світло. Я скажу - мало. Бо це самочинно зведена будівля має бути знесена.
Щоб не було так само боляче, тричі подумайте щоб купляти новобуд у наших дворах.
Тому майбутні інвестори оцих вже 8 житлових будинків, які мають якось всунути у нас в кварталах, не купуйте житло там, де його не має бути.
Наш прекрасний район тому і прекрасний, бо запроектований комплескно. Будь-яке ущільнення - призведе до разбалансування інженерних мереж. Місць в школах і в садочках не вистачає вже наявним діткам. Куди Ви блін пхаєтесь до нас зі своїми багатоповерхівками?
Не ризикуйте своїми грошима. Вони ж Ваші. Нащо їх нести різним аферистам. Ви в нашому кварталі будете довго чекати поверненню інвестицій, за рамками бізнес плану і економічної доцільності.

Київ, у Львові є аналог Ірокс Микичака :wink:

проте буде усе сипатись і у інших термітниках: підстанції/каналізації/дороги/відсутні парківки/дитмайданчики, мінімальна інфраструктура...
jump
 
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