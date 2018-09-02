Додано: Чет 01 лис, 2018 14:28

Долярчик написав:

- а Я от розумію тих людей, які лізуть в такі дуп-ла! - хоч воно і дуп-ло і в "ду-пі світу", але воно є С-В-О-Є!!!



- резюмуючи вищенаписане: хіба хтось би купляв ге, маючи нормальні статки?

"Хіба ревуть воли, як ясла повні? " - а Я от розумію тих людей, які лізуть в такі дуп-ла! - хоч воно і дуп-ло і в "ду-пі світу", але воно є С-В-О-Є!!!- резюмуючи вищенаписане: хіба хтось би купляв ге, маючи нормальні статки?"Хіба ревуть воли, як ясла повні? "

Подивиться на оцих недолугих, які купляли "квартири" дешевше за ринкову вартість, знали що купують у самобуді і у афериста. Але все одно віднесли гроші.

Тому майбутні інвестори оцих вже 8 житлових будинків, які мають якось всунути у нас в кварталах, не купуйте житло там, де його не має бути.

Не ризикуйте своїми грошима. Вони ж Ваші. Нащо їх нести різним аферистам. Ви в нашому кварталі будете довго чекати поверненню інвестицій, за рамками бізнес плану і економічної доцільності.

Про "бастующіх" хитрозроблених інвесторів "Мегасіті". Коли ти ідіот - ти платиш тричі.Майбутні "інвестори" запланованих житлових будинків в рамках проекту ДПТ по Оболоні. Звертаюсь до Вас.Щоб потім ніхто не свистів: "Я не знав", "Куди дивилась влада", "я не винен, шо я не вмію читати", "Я не винен що я дурень, введіть у експлуатацію мій самобуд, бо я вже відніс комусь за нього гроші" і проч. лабуду. Нам, місцевим мешканцям якось пофіг буде на ваші сьози. Бо ви плануєте робити нам нерви.Панове "інвестори" , до Вас інформація доведена.Зараз їм відключили світло. Я скажу - мало. Бо це самочинно зведена будівля має бути знесена.Щоб не було так само боляче, тричі подумайте щоб купляти новобуд у наших дворах.Наш прекрасний район тому і прекрасний, бо запроектований комплескно. Будь-яке ущільнення - призведе до разбалансування інженерних мереж. Місць в школах і в садочках не вистачає вже наявним діткам. Куди Ви блін пхаєтесь до нас зі своїми багатоповерхівками?Київ, у Львові є аналог Ірокс Микичакапроте буде усе сипатись і у інших термітниках: підстанції/каналізації/дороги/відсутні парківки/дитмайданчики, мінімальна інфраструктура...