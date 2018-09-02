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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:37
а Ви були особисто на місці цих будинків? Відверто
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Додано: Чет 01 лис, 2018 14:46
... все то так, але ж курча мать повинна ж якась структура бути і вже на етапі "ми плануємо тут копати яму під котлован" лапати їх "за срачину" - конфісковувати все і вся, штрафувати і садити на пару років!
- як, яким чином, хто і кому дає ділянки під забудову? - що, вони не знають, кому дають?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Вів 25 вер, 2018 08:48
PEREC
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