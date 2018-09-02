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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 268269270271
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:37

  s_sagajdak написав:Lambada Є середні обєкти. Для прикладу:
1. https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%BE%D0%B2
2. https://novostroyki.lun.ua/%D1%83%D0%BB ... 0%BE%D0%B2
3. https://novobudovy.com/novobudovy/novob ... sknilivska

Це ті, які вдалося згадати. Ціна на них була приблизно 650-700$/кв.м


а Ви були особисто на місці цих будинків? Відверто :wink:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:46

так, в першу чергу ВЛАДА має відповідати за те, що дозволяє!

... все то так, але ж курча мать повинна ж якась структура бути і вже на етапі "ми плануємо тут копати яму під котлован" лапати їх "за срачину" - конфісковувати все і вся, штрафувати і садити на пару років!
- як, яким чином, хто і кому дає ділянки під забудову? - що, вони не знають, кому дають?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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