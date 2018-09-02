... перетягну сюди, бо як-не-як, а львівська тематика
jump написав:
сумнівне твердження
у Львові ринки лише розростаються, обростають новими місцями, павільйонами
автотовари, промтовари, хімія, їжа\кава з Польші, Італії, сантехніка, взуття\одяг, аксесуари, вело\мото, автомашини і усе це та багато іншого саме на ринках і там завжди купа людей, не пройти
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... теж, сумнівне твердження)))
- де вони розростаються?
... якщо взяти Сихів, то "скасували" р-к "Санту-Барбару", і "Верхній Шувар" розформували/розігнали.... - якусь частину перемістили за ТЦ, ближче до будинків...
- те, що створили ринок на Антонича.....- так там глухомань/на відшибі! - напів-пустий ринок, всі плюються, що там ніхто не ходить.... - від початку заснування його, то вже багато ПП поз'їзджало!
- те, що побудували новий "Галицький ярмарок" біля колії(біля секонду), так там теж плюються, що мало хто ходить по ньому(хоч на секонді, за парканом, на вихідних - тьма народу...), а по "новому" майже ніхто не ходить!
- ринок на Монастирського - теж змістили його/зменшили(на його місті шурують багатоповерхівку)
- ринок "Зубрівський", так там теж два по пів ряду - знесли будки!
... так, що Я не бачу, щоб дуже ринки розростались!