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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 268269270271
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:37

  s_sagajdak написав:Lambada Є середні обєкти. Для прикладу:
1. https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%BE%D0%B2
2. https://novostroyki.lun.ua/%D1%83%D0%BB ... 0%BE%D0%B2
3. https://novobudovy.com/novobudovy/novob ... sknilivska

Це ті, які вдалося згадати. Ціна на них була приблизно 650-700$/кв.м


а Ви були особисто на місці цих будинків? Відверто :wink:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:46

так, в першу чергу ВЛАДА має відповідати за те, що дозволяє!

... все то так, але ж курча мать повинна ж якась структура бути і вже на етапі "ми плануємо тут копати яму під котлован" лапати їх "за срачину" - конфісковувати все і вся, штрафувати і садити на пару років!
- як, яким чином, хто і кому дає ділянки під забудову? - що, вони не знають, кому дають?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:05

  Долярчик написав:... все то так, але ж курча мать повинна ж якась структура бути і вже на етапі "ми плануємо тут копати яму під котлован" лапати їх "за срачину" - конфісковувати все і вся, штрафувати і садити на пару років!
- як, яким чином, хто і кому дає ділянки під забудову? - що, вони не знають, кому дають?!


їм по барабану
бабло застеляє очі :wink:
Забудова на вулиці Перфецького створює аварійні ситуації на дорогах
http://forpost.lviv.ua/novyny/16016-zab ... CMM-K-yURU

На вулиці Перфецького у Львові планують збудувати два житлові квартали. Відповідну містобудівну документацію опублікували на сайті ЛМР, передає Твоє місто.

Територія детального плану обмежена вулицями Перфецького і Боткіна, Львівською обласною психіатричною лікарнею й територією водоканалу та охоплює 3,04 га. Тут планують збудувати два житлові квартали, висотою у 7-13 поверхів. Загалом у кварталах зможуть мешкати приблизно 737 людей у 335 квартирах.

На території кварталу також передбачили підземні одно- та дворівневі паркінги (на 330 місць), відкриті автостоянки, громадські приміщення, відкритий внутрішній двір, дитячі майданчики та майданчики для вигулу собак. У обох кварталах планують розташувати по чотири будівлі різної поверховості.

Натомість наявний авторинок, який розташований на вул. Перфецького, планують знести та у майбутньому розмістити його у перших поверхах проектованої забудови. На решті території планують зберегти чинні складські та громадські об’єкти.
http://forpost.lviv.ua/novyny/16016-zab ... CMM-K-yURU

і де інфраструктура :lol:
корки починаються з Патона і до Макдональдса або й до Стрийської - це з заходу на схід, із півночі на південь - від Сокара на заїзді у Львів і до кінця Любінської при виїзді на Городоцьку
Усе забудовують від фамілії-міста трав і далі за південний та гарденс, усю кульпу, героїв УПА і т.д.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 19:02

jump
В середині не був.
В Сонаті взяв знайомий і мені вона досить подобається. На Хмельницького від ГЖБ - бачив тільки фото. Біля Південного - часто проходжу повз неї і вважаю, що це дуже крутий будинок за такі гроші.

Мова йшла, що немає середнього між елітом і термітниками. Ці будинки менше 9 поверхів і не належать до термітників. По ціні на 100доларів дорожче термітника і в рази дешевше еліту. Розташування викликає запитання, але точно не на окраїні міста.
s_sagajdak
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:17

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... перетягну сюди, бо як-не-як, а львівська тематика :)

jump написав:
сумнівне твердження
у Львові ринки лише розростаються, обростають новими місцями, павільйонами
автотовари, промтовари, хімія, їжа\кава з Польші, Італії, сантехніка, взуття\одяг, аксесуари, вело\мото, автомашини і усе це та багато іншого саме на ринках і там завжди купа людей, не пройти

=========

... теж, сумнівне твердження)))
- де вони розростаються?
... якщо взяти Сихів, то "скасували" р-к "Санту-Барбару", і "Верхній Шувар" розформували/розігнали.... - якусь частину перемістили за ТЦ, ближче до будинків...
- те, що створили ринок на Антонича.....- так там глухомань/на відшибі! - напів-пустий ринок, всі плюються, що там ніхто не ходить.... - від початку заснування його, то вже багато ПП поз'їзджало!
- те, що побудували новий "Галицький ярмарок" біля колії(біля секонду), так там теж плюються, що мало хто ходить по ньому(хоч на секонді, за парканом, на вихідних - тьма народу...), а по "новому" майже ніхто не ходить!
- ринок на Монастирського - теж змістили його/зменшили(на його місті шурують багатоповерхівку)
- ринок "Зубрівський", так там теж два по пів ряду - знесли будки!
... так, що Я не бачу, щоб дуже ринки розростались!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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