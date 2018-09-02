Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
... все то так, але ж курча мать повинна ж якась структура бути і вже на етапі "ми плануємо тут копати яму під котлован" лапати їх "за срачину" - конфісковувати все і вся, штрафувати і садити на пару років! - як, яким чином, хто і кому дає ділянки під забудову? - що, вони не знають, кому дають?!
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Долярчик написав:... все то так, але ж курча мать повинна ж якась структура бути і вже на етапі "ми плануємо тут копати яму під котлован" лапати їх "за срачину" - конфісковувати все і вся, штрафувати і садити на пару років! - як, яким чином, хто і кому дає ділянки під забудову? - що, вони не знають, кому дають?!
На вулиці Перфецького у Львові планують збудувати два житлові квартали. Відповідну містобудівну документацію опублікували на сайті ЛМР, передає Твоє місто.
Територія детального плану обмежена вулицями Перфецького і Боткіна, Львівською обласною психіатричною лікарнею й територією водоканалу та охоплює 3,04 га. Тут планують збудувати два житлові квартали, висотою у 7-13 поверхів. Загалом у кварталах зможуть мешкати приблизно 737 людей у 335 квартирах.
На території кварталу також передбачили підземні одно- та дворівневі паркінги (на 330 місць), відкриті автостоянки, громадські приміщення, відкритий внутрішній двір, дитячі майданчики та майданчики для вигулу собак. У обох кварталах планують розташувати по чотири будівлі різної поверховості.
Натомість наявний авторинок, який розташований на вул. Перфецького, планують знести та у майбутньому розмістити його у перших поверхах проектованої забудови. На решті території планують зберегти чинні складські та громадські об’єкти. http://forpost.lviv.ua/novyny/16016-zab ... CMM-K-yURU
і де інфраструктура корки починаються з Патона і до Макдональдса або й до Стрийської - це з заходу на схід, із півночі на південь - від Сокара на заїзді у Львів і до кінця Любінської при виїзді на Городоцьку Усе забудовують від фамілії-міста трав і далі за південний та гарденс, усю кульпу, героїв УПА і т.д.
jump В середині не був. В Сонаті взяв знайомий і мені вона досить подобається. На Хмельницького від ГЖБ - бачив тільки фото. Біля Південного - часто проходжу повз неї і вважаю, що це дуже крутий будинок за такі гроші.
Мова йшла, що немає середнього між елітом і термітниками. Ці будинки менше 9 поверхів і не належать до термітників. По ціні на 100доларів дорожче термітника і в рази дешевше еліту. Розташування викликає запитання, але точно не на окраїні міста.
... перетягну сюди, бо як-не-як, а львівська тематика
jump написав: сумнівне твердження у Львові ринки лише розростаються, обростають новими місцями, павільйонами автотовари, промтовари, хімія, їжа\кава з Польші, Італії, сантехніка, взуття\одяг, аксесуари, вело\мото, автомашини і усе це та багато іншого саме на ринках і там завжди купа людей, не пройти
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... теж, сумнівне твердження))) - де вони розростаються? ... якщо взяти Сихів, то "скасували" р-к "Санту-Барбару", і "Верхній Шувар" розформували/розігнали.... - якусь частину перемістили за ТЦ, ближче до будинків... - те, що створили ринок на Антонича.....- так там глухомань/на відшибі! - напів-пустий ринок, всі плюються, що там ніхто не ходить.... - від початку заснування його, то вже багато ПП поз'їзджало! - те, що побудували новий "Галицький ярмарок" біля колії(біля секонду), так там теж плюються, що мало хто ходить по ньому(хоч на секонді, за парканом, на вихідних - тьма народу...), а по "новому" майже ніхто не ходить! - ринок на Монастирського - теж змістили його/зменшили(на його місті шурують багатоповерхівку) - ринок "Зубрівський", так там теж два по пів ряду - знесли будки! ... так, що Я не бачу, щоб дуже ринки розростались!
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мав на увазі не ті шаромижки, які Ви перечислили, а нижній шувар, південний, привокзальний, на маршала рибалки, галицьке перехрестя, топольна-балатон, краківський, авторинки на Перфецького, Зеленій, Кривчицях
Львівська мерія дозволила будівництво житлово-офісного комплексу на вул. Зеленій
Під час засідання 2 листопада виконавчий комітет Львівської міської ради погодив будівництво житлово-офісного комплексу на вул. Зеленій, 151 (неподалік кільця Зелена-Пасічна-Луганська).
Містобудівні умови і обмеження на будівництво комплексу отримало ТзОВ «Реновація». Забудовник перед початком нового будівництва знесе існуючі будівлі. У комплекс, окрім житла та трьох офісних будівель, також входитиме підземна автостоянка, дитячий майданчик, трансформаторна підстанція та дахова котельня.
Будівлі цього комплексу не мають перевищувати 12 поверхів і висоту 42 метрів. Згідно даних бізнес-платформи YouControl, власницею ТзОВ «Реновація» є Ірина Камінська, а директором - Орест Камінський. Ірина Камінська є власницею готелю «Екотель» на сахарова, 42. Також вона володіє рекламними агентствами «ФАМА» та КІ МЕДІА». https://zaxid.net/news/
це на місці мехколони, навпроти 33 училища уже почали усе валити, поставили буду відділу продажу трохи вище уже звели 10 поверхівку біля заїзду на 5 хлібзавод, там гаражі і сто були раніше
...перший раз, від коли Я слідкую за цим об'єктом, побачив робітників і кипіла робота(а так, то все глухо було) - а почали то разом з авалонцями і здати мають теж через 5 міс. ....і такссссс.... Моне-3, 8:30 ранку, два дні тому.... .... на першому фото, то впритул прилягає Моне-2
.....ну а авалонці, вже через ДВА міс. будуть роздавати ключі в перших двох секціях!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4