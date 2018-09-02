Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:44

Під час засідання 2 листопада виконавчий комітет Львівської міської ради погодив будівництво житлово-офісного комплексу на вул. Зеленій, 151 (неподалік кільця Зелена-Пасічна-Луганська).

Будівлі цього комплексу не мають перевищувати 12 поверхів і висоту 42 метрів.

власницею ТзОВ «Реновація» є Ірина Камінська, а директором - Орест Камінський. Ірина Камінська є власницею готелю «Екотель» на сахарова, 42. Також вона володіє рекламними агентствами «ФАМА» та КІ МЕДІА».

Львівська мерія дозволила будівництво житлово-офісного комплексу на вул. ЗеленійМістобудівні умови і обмеження на будівництво комплексу отримало ТзОВ «Реновація». Забудовник перед початком нового будівництва знесе існуючі будівлі. У комплекс, окрім житла та трьох офісних будівель, також входитиме підземна автостоянка, дитячий майданчик, трансформаторна підстанція та дахова котельня.Згідно даних бізнес-платформи YouControl,це на місці мехколони, навпроти 33 училищауже почали усе валити, поставили буду відділу продажутрохи вище уже звели 10 поверхівку біля заїзду на 5 хлібзавод, там гаражі і сто були раніше