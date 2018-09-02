"Все найкраще майбутнім мешканцям: Плюс Девелопмент на Малоголосківській підсипає сміття в дворі будови!
Як добре згори присипати - може й не смердітиме. Принаймні не сильно.
Купуйте, людоньки!
"Та там уздовж всього ланцюжка тих незаконних будов сміття висипають. Потім бульдозером загрібають в котлован. Житло на сміттєзвалищі("
фото можна глянути на мордокнизі..
і на закуску:
На вулиці Під Голосоком у Львові «втулять» ще одну багатоповерхівку
Згідно з рішенням виконкому ТзОВ «ЖК Білий шоколад» збудує багатоквартирний житловий будинок із вбудованими приміщеннями громадського призначення і трансформаторною підстанцією на вул. Під Голоском. Як пояснила директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич, забудовник задекларував готовність передати у власність міської громади приміщення площею 400 кв м. Там планують облаштувати дитсадок. За словами Гелени Пайонкевич для садочку уже закуплені меблі, він мав би запрацювати найближчим часом. Містобудівні умови і обмеження передбачають, що будівництво відбуватиметься на земельній ділянці площею 0,83 га, яку підприємство взяло в оренду у міста. Цільове призначення землі – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку; категорія – землі житлової та громадської забудови. Земельна ділянка розташована у зоні Ж-3 – зоні багатоповерхової житлової забудови. Максимальний відсоток забудови складає 27%. Гранична висота – 34 м.
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садок так і не зроблять або передадуть приміщення під комерцію, задовому всунуть чергового хабара та й по всьому