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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 269270271272
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:25

ніби мало, що вже дивує у діяннях забудовників, але:

"Все найкраще майбутнім мешканцям: Плюс Девелопмент на Малоголосківській підсипає сміття в дворі будови!
Як добре згори присипати - може й не смердітиме. Принаймні не сильно.
Купуйте, людоньки!

"Та там уздовж всього ланцюжка тих незаконних будов сміття висипають. Потім бульдозером загрібають в котлован. Житло на сміттєзвалищі("

фото можна глянути на мордокнизі..



і на закуску:
На вулиці Під Голосоком у Львові «втулять» ще одну багатоповерхівку
Згідно з рішенням виконкому ТзОВ «ЖК Білий шоколад» збудує багатоквартирний житловий будинок із вбудованими приміщеннями громадського призначення і трансформаторною підстанцією на вул. Під Голоском. Як пояснила директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич, забудовник задекларував готовність передати у власність міської громади приміщення площею 400 кв м. Там планують облаштувати дитсадок. За словами Гелени Пайонкевич для садочку уже закуплені меблі, він мав би запрацювати найближчим часом. Містобудівні умови і обмеження передбачають, що будівництво відбуватиметься на земельній ділянці площею 0,83 га, яку підприємство взяло в оренду у міста. Цільове призначення землі – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку; категорія – землі житлової та громадської забудови. Земельна ділянка розташована у зоні Ж-3 – зоні багатоповерхової житлової забудови. Максимальний відсоток забудови складає 27%. Гранична висота – 34 м.

Дивись.info - https://dyvys.info/2018/11/03/na-vulyts ... overhivku/


садок так і не зроблять або передадуть приміщення під комерцію, задовому всунуть чергового хабара та й по всьому :wink:
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:39

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Козак-характерник написав:Які жахливі термітники... Гето є гето.


то ще нічо, он як 20-30-40 поверхівки повалять ото буде вєсєлуха!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:10

Боже, збережи Львів! :cry:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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