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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 269270271272
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:25

ніби мало, що вже дивує у діяннях забудовників, але:

"Все найкраще майбутнім мешканцям: Плюс Девелопмент на Малоголосківській підсипає сміття в дворі будови!
Як добре згори присипати - може й не смердітиме. Принаймні не сильно.
Купуйте, людоньки!

"Та там уздовж всього ланцюжка тих незаконних будов сміття висипають. Потім бульдозером загрібають в котлован. Житло на сміттєзвалищі("

фото можна глянути на мордокнизі..



і на закуску:
На вулиці Під Голосоком у Львові «втулять» ще одну багатоповерхівку
Згідно з рішенням виконкому ТзОВ «ЖК Білий шоколад» збудує багатоквартирний житловий будинок із вбудованими приміщеннями громадського призначення і трансформаторною підстанцією на вул. Під Голоском. Як пояснила директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич, забудовник задекларував готовність передати у власність міської громади приміщення площею 400 кв м. Там планують облаштувати дитсадок. За словами Гелени Пайонкевич для садочку уже закуплені меблі, він мав би запрацювати найближчим часом. Містобудівні умови і обмеження передбачають, що будівництво відбуватиметься на земельній ділянці площею 0,83 га, яку підприємство взяло в оренду у міста. Цільове призначення землі – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку; категорія – землі житлової та громадської забудови. Земельна ділянка розташована у зоні Ж-3 – зоні багатоповерхової житлової забудови. Максимальний відсоток забудови складає 27%. Гранична висота – 34 м.

Дивись.info - https://dyvys.info/2018/11/03/na-vulyts ... overhivku/


садок так і не зроблять або передадуть приміщення під комерцію, задовому всунуть чергового хабара та й по всьому :wink:
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:39

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Козак-характерник написав:Які жахливі термітники... Гето є гето.


то ще нічо, он як 20-30-40 поверхівки повалять ото буде вєсєлуха!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:10

Боже, збережи Львів! :cry:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:07

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Які жахливі термітники... Гето є гето.


то ще нічо, он як 20-30-40 поверхівки повалять ото буде вєсєлуха!

хто ж то купляти буде?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 09:45

  change_pm написав:
  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Які жахливі термітники... Гето є гето.


то ще нічо, он як 20-30-40 поверхівки повалять ото буде вєсєлуха!

хто ж то купляти буде?



відмотайте на 1-2 стор назад, там Долярчик написав, хто ТАКЕ купуватиме :lol:


пСихів у всій своїй красі:
1 листопада у парку Івана Павла II вандали зламали 32 дерева сакури та червоної калини, минулого тижня тут пошкодили хрести Хресної дороги, а раніше облили зеленкою статую Матері Божої.
Як інформує портал «Твоє місто», посилаючись на речника патрульної поліції Львівщини Мар'яна Шпитака, вночі патрульні будуть звертати особливу увагу на територію парку та біля церкви.

У Львівській міській раді повідомили, що шукатимуть кошти для відновлення знищених дерев.

«Вандали знищили 32 дерева, серед яких багато сакур, які місту подарували. За цим фактом ми написали заяву в поліцію. Вчора вночі хулігани в цьому парку вкрали 13 світильників. На жаль, такі випадки мають місце не вперше. Вартість однієї сакури — до 3 тис грн. Будемо дивитись, які з поламаних дерев ще можна врятувати. Решта — будемо відновлювати», — цитує директора ЛКП «Зелене місто» Богдана Москвяка прес-служба ЛМР.

https://zaxid.net/news/
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:44

... а світися, як Високий Замок!

.... цікаво, чи по нашому місту ще в якихось забудовників, так гарно виблискують вогнями їхні крани, як в авалонців на Сихові... :D
Зображення
Зображення
... виходить, що себе не погано прочувають.... мають бабло :mrgreen: .....ну і ВП в них не ніщебродскі, як в деяких :mrgreen:

.... ще б не мали бабла.... - сам Долярчик їх профінансував :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 11:10

Долярчик

це вони так нових *інвесторів* заманюють у свій новий мегатермітник на пСихові, ті як метелики летять на вогонь, обпалюють свої крильця і падають до ніг забудована—хитруна :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 11:32

  jump написав:Долярчик

це вони так нових *інвесторів* заманюють у свій новий мегатермітник на пСихові, ті як метелики летять на вогонь, обпалюють свої крильця і падають до ніг забудована—хитруна :lol:

Пилососять золоті монетки з кишень Долярчика і іже з ним.... :P А потім пшик і бульбашка луснула. :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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