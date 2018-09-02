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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 270271272273
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 08:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

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Повідомлень: 1973
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 08:24

Оселя зла

"Добра оселя" або львівський "Коулун" на вул. Княгині Ольги.
Як ви думаєте, тут дотримані містобудівельні норми? Де мешканці ставитимуть автівки, в які школи та дитячі садочки водитимуть дітей? Як збільшиться навантаження на транспортну інфраструктуру? Чи комфортно жити під високовольтною лінією та при самій колії? Може дурне запитую - поправте...
Це анонсую подальші фоторепортажі зі знищення Львова незаконним масовим житловим будівництвом.




пам’ятник жадібності забудовників, дурості люмпенів-покупанів і корупції мера із челяддю....
з мордокниги - скандальні забудови Львова
jump
 
Повідомлень: 1973
З нами з: 18.08.09
Подякував: 64 раз.
Подякували: 385 раз.
 
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  #<1 ... 270271272273
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