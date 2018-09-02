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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 лис, 2018 08:22
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Пон 05 лис, 2018 08:24
Оселя зла
"Добра оселя" або львівський "Коулун" на вул. Княгині Ольги.
Як ви думаєте, тут дотримані містобудівельні норми? Де мешканці ставитимуть автівки, в які школи та дитячі садочки водитимуть дітей? Як збільшиться навантаження на транспортну інфраструктуру? Чи комфортно жити під високовольтною лінією та при самій колії? Може дурне запитую - поправте...
Це анонсую подальші фоторепортажі зі знищення Львова незаконним масовим житловим будівництвом.
пам’ятник жадібності забудовників, дурості люмпенів-покупанів і корупції мера із челяддю....
з мордокниги - скандальні забудови Львова
Додано: Пон 05 лис, 2018 10:00
Історична краса
Додано: Пон 05 лис, 2018 10:28
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... оселя "добра")))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 05 лис, 2018 10:48
То добре , що там с паркуванням проблеми.В мене гараж звiдти метрів шістьсот.Буде легше орендарю накинути пару соток, мотивуючи, що купа бажаючих.
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