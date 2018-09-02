Додано: Пон 05 лис, 2018 18:55

З верхніх поверхів Оселі Зла і Оселі Зла в квадраті - видно далеченько, навіть верхівку ратуші, хоча за 3км треба ще й придивлятись. Грінвіль Хаус має ще більшу густину квартир ніж Добра Оселя. Змінну поверховість вони зробили лише аби забезпечити норми інсоляції.



Сам будинок грінвіль хаусу нічим не кращий звичайної сихівської панельки, деякі секції мають більше 100 квартир на один підїзд. Якість відповідає ціні впринципі, але це явно не житло європейського рівня бо і матеріали дешеві як і виконання. До того ж висота приміщень складає 2.63, що після влаштування підлоги і ГК стелі зводиться до 2.54-2.56 (можна й менше отримати, а більше - то хіба дорожче, але чи треба вкидати такі гроші?)



Ділянка грінвіль-хаусу має 1 гектар, кількість квартир близько 700, що дає близько 1400 мешканців, або 1600+ з дітьми. В нових ДБН допустима густина населення складає 450 ос/га з можливістю збільшення до 540 ос/га. Не знаю чи то рахується по району якось, але однозначно забудова такими термітниками - це перевищення норм в 3-4 рази.



Присутність залізниці теж є мінусом. Вона щоправда не дуже навантажена, але це важлива і єдина колія в напрямку Франика і Чернівців. Одноколійна і неелектрифікована. Переважно по ній їздять вантажні склади з тепловозами і хіба декілька електричок (електрифіковано буквально до сихова). Колія має вигин в цьому місці і локомотивні бригади регулярно гудком попереджають потенційних самогубць. Нижні поверхи щоправда дещо захищені від шуму заглибленням колії, а як там на верхніх - життя покаже. Не забуваємо про вібрації. Більше того - це потенційна небезпека для дітей мешканців, яким буде цікаво подивитись на потяги.



ЛЕП 110кв проходить поруч і хоча норми СНІП/ДБН дотримано (20-25 метрів), але реальні європейські дослідження говорять про безпечні відстані у 200-800 метрів. Звичайно нікому там не стане погано в перший день, але через 10 років можуть бути проблеми, які щоправда ніхто не спише на цю ЛЕП.



Вулиця Княгині Ольги вже зараз погано витримує навантаження, особливо в напрямку центру. І це при умові що цей комплекс ще не заселено. В районі будуються ще деякі термітники, які теж створять додаткове навантаження. Сама ж проїзжджа частина не пристосована для безпечного руху, відсутнє світлофорне регулювання на розворотах, смуги розгону, сама дорога сприяє перевищенню швидкості. Напрошується продовження вулиці Луганської, але характер розв'язок навряд чи додасть безпеки (достатньо подивитись як працює аналогічна розвязка на Стрийській-Луганській) і більше того навряд чи чимось допоможе Оселі Зла, оскільки будівництво дороги буде по іншу сторону колії.