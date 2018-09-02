|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 лис, 2018 08:22
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Пон 05 лис, 2018 08:24
Оселя зла
"Добра оселя" або львівський "Коулун" на вул. Княгині Ольги.
Як ви думаєте, тут дотримані містобудівельні норми? Де мешканці ставитимуть автівки, в які школи та дитячі садочки водитимуть дітей? Як збільшиться навантаження на транспортну інфраструктуру? Чи комфортно жити під високовольтною лінією та при самій колії? Може дурне запитую - поправте...
Це анонсую подальші фоторепортажі зі знищення Львова незаконним масовим житловим будівництвом.
пам’ятник жадібності забудовників, дурості люмпенів-покупанів і корупції мера із челяддю....
з мордокниги - скандальні забудови Львова
Додано: Пон 05 лис, 2018 10:00
Історична краса
Додано: Пон 05 лис, 2018 10:28
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... оселя "добра")))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 05 лис, 2018 10:48
То добре , що там с паркуванням проблеми.В мене гараж звiдти метрів шістьсот.Буде легше орендарю накинути пару соток, мотивуючи, що купа бажаючих.
Додано: Пон 05 лис, 2018 13:49
Які жахливі неотермітники!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:55
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
З верхніх поверхів Оселі Зла і Оселі Зла в квадраті - видно далеченько, навіть верхівку ратуші, хоча за 3км треба ще й придивлятись. Грінвіль Хаус має ще більшу густину квартир ніж Добра Оселя. Змінну поверховість вони зробили лише аби забезпечити норми інсоляції.
Сам будинок грінвіль хаусу нічим не кращий звичайної сихівської панельки, деякі секції мають більше 100 квартир на один підїзд. Якість відповідає ціні впринципі, але це явно не житло європейського рівня бо і матеріали дешеві як і виконання. До того ж висота приміщень складає 2.63, що після влаштування підлоги і ГК стелі зводиться до 2.54-2.56 (можна й менше отримати, а більше - то хіба дорожче, але чи треба вкидати такі гроші?)
Ділянка грінвіль-хаусу має 1 гектар, кількість квартир близько 700, що дає близько 1400 мешканців, або 1600+ з дітьми. В нових ДБН допустима густина населення складає 450 ос/га з можливістю збільшення до 540 ос/га. Не знаю чи то рахується по району якось, але однозначно забудова такими термітниками - це перевищення норм в 3-4 рази.
Присутність залізниці теж є мінусом. Вона щоправда не дуже навантажена, але це важлива і єдина колія в напрямку Франика і Чернівців. Одноколійна і неелектрифікована. Переважно по ній їздять вантажні склади з тепловозами і хіба декілька електричок (електрифіковано буквально до сихова). Колія має вигин в цьому місці і локомотивні бригади регулярно гудком попереджають потенційних самогубць. Нижні поверхи щоправда дещо захищені від шуму заглибленням колії, а як там на верхніх - життя покаже. Не забуваємо про вібрації. Більше того - це потенційна небезпека для дітей мешканців, яким буде цікаво подивитись на потяги.
ЛЕП 110кв проходить поруч і хоча норми СНІП/ДБН дотримано (20-25 метрів), але реальні європейські дослідження говорять про безпечні відстані у 200-800 метрів. Звичайно нікому там не стане погано в перший день, але через 10 років можуть бути проблеми, які щоправда ніхто не спише на цю ЛЕП.
Вулиця Княгині Ольги вже зараз погано витримує навантаження, особливо в напрямку центру. І це при умові що цей комплекс ще не заселено. В районі будуються ще деякі термітники, які теж створять додаткове навантаження. Сама ж проїзжджа частина не пристосована для безпечного руху, відсутнє світлофорне регулювання на розворотах, смуги розгону, сама дорога сприяє перевищенню швидкості. Напрошується продовження вулиці Луганської, але характер розв'язок навряд чи додасть безпеки (достатньо подивитись як працює аналогічна розвязка на Стрийській-Луганській) і більше того навряд чи чимось допоможе Оселі Зла, оскільки будівництво дороги буде по іншу сторону колії.
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:34
Що бум робити? Куди тікати від термітників?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 05 лис, 2018 20:56
.....на дачі/особняки довкола Львова .....будете ні від чого незалежні!
- а повітря то якеееееееееееееееееееее
- а природа то якаааааааааааааааааааааааааа
- а краєвиди то якіііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
|