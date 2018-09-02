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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 271272273274
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 02:26

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  change_pm написав:на Лукаша, там ще можна двушку взяти...так що думайте.

Там і не одна двушка є.
Шкода, що будинок з усіх сторін, як не глянути, скандальний
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 08:38

Львівська мерія подала позов про знесення 12-поверхового самобуду
http://leopolis.news/lvivska-meriya-pod ... -samobudu/
«Будинок на вул. На Нивах збудований з порушенням законодавства. Дозвіл на його будівництво був виданий обласною інспекцією ДАБК на 4 поверхи. Але забудовник збудував 12-поверхівку. Як відомо міській раді, квартири у верхніх поверхах також вже продані. Ми застерігаємо мешканців бути обережними та не купувати квартири у цьому будинку.

Аферисти, які дурять громаду міста, повинні бути покарані. І Львівська міська рада скеровує інформацію у всі правоохоронні органи. Це афера, за яку винні мають нести покарання. Бездіяльність всіх держаних структур — прокуратури, поліції, обласної інспекції ДАБК — призвела до того, що люди стали заручниками ситуації”, — розповіла Гелена Пайонкевич, директор юридичного департаменту ЛМР.

Львівська мерія назвала аферою будівництво 12-поверхового ЖК «Форест-Хілл»
Міська рада закликає львів'ян не купувати житло у незаконній новобудові на вул. На Нивах

https://zaxid.net/news/



а буде як із ЖК Хмельницький парк - Галицьке перехрестя:
задовий забере собі 10% квартир і усе узаконять 8)
а там кажуть проблем хмара - ніби навіть подушка будинку тріснула :shock:
jump
 
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