Там і не одна двушка є.
Шкода, що будинок з усіх сторін, як не глянути, скандальний
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Додано: Вів 06 лис, 2018 02:26
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Вів 06 лис, 2018 08:38
Львівська мерія подала позов про знесення 12-поверхового самобуду
«Будинок на вул. На Нивах збудований з порушенням законодавства. Дозвіл на його будівництво був виданий обласною інспекцією ДАБК на 4 поверхи. Але забудовник збудував 12-поверхівку. Як відомо міській раді, квартири у верхніх поверхах також вже продані. Ми застерігаємо мешканців бути обережними та не купувати квартири у цьому будинку.
Аферисти, які дурять громаду міста, повинні бути покарані. І Львівська міська рада скеровує інформацію у всі правоохоронні органи. Це афера, за яку винні мають нести покарання. Бездіяльність всіх держаних структур — прокуратури, поліції, обласної інспекції ДАБК — призвела до того, що люди стали заручниками ситуації”, — розповіла Гелена Пайонкевич, директор юридичного департаменту ЛМР.
Львівська мерія назвала аферою будівництво 12-поверхового ЖК «Форест-Хілл»
Міська рада закликає львів'ян не купувати житло у незаконній новобудові на вул. На Нивах
а буде як із ЖК Хмельницький парк - Галицьке перехрестя:
задовий забере собі 10% квартир і усе узаконять
а там кажуть проблем хмара - ніби навіть подушка будинку тріснула
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