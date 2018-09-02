Там і не одна двушка є.
Шкода, що будинок з усіх сторін, як не глянути, скандальний
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 лис, 2018 02:26
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Вів 06 лис, 2018 08:38
Львівська мерія подала позов про знесення 12-поверхового самобуду
«Будинок на вул. На Нивах збудований з порушенням законодавства. Дозвіл на його будівництво був виданий обласною інспекцією ДАБК на 4 поверхи. Але забудовник збудував 12-поверхівку. Як відомо міській раді, квартири у верхніх поверхах також вже продані. Ми застерігаємо мешканців бути обережними та не купувати квартири у цьому будинку.
Аферисти, які дурять громаду міста, повинні бути покарані. І Львівська міська рада скеровує інформацію у всі правоохоронні органи. Це афера, за яку винні мають нести покарання. Бездіяльність всіх держаних структур — прокуратури, поліції, обласної інспекції ДАБК — призвела до того, що люди стали заручниками ситуації”, — розповіла Гелена Пайонкевич, директор юридичного департаменту ЛМР.
Львівська мерія назвала аферою будівництво 12-поверхового ЖК «Форест-Хілл»
Міська рада закликає львів'ян не купувати житло у незаконній новобудові на вул. На Нивах
а буде як із ЖК Хмельницький парк - Галицьке перехрестя:
задовий забере собі 10% квартир і усе узаконять
а там кажуть проблем хмара - ніби навіть подушка будинку тріснула
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:23
Не думав, що колись плюсану Долярчика. Але все дуже вірно. Він звичайний львів'янин, притому не найбідніший. Хто не розуміє чому купують термітники, тому нема чого робити на цьому ринку. І на ринку оренди і на ринку перепродажу.
Дехто нарікає буцімто термітники "руйнують Львів". Да ладно. Яким боком? Львів уже на 35% радянські мікрорайони, на 20% приєднані села, і лише на 35% австро-польська забудова, в основному вбита, а часто від самого початку дешевий економ для робітників (Підзамче, Привокзальна). Львів напівлюксів і вілл Левинського існує десь на маргінесі нормального Львова звичайних небагатих людей. І ще на 10% Львів - це пострадянські термітники, для тих, хто назбирав, щоби виїхати з вбогого і вбитого старого житла. Хтось скаже, що старе житло часто крутіше. Ну, то хай каже. Ринок так не думає. Ринок = люди з грошима і потребою житла = думають, що термітники кращі від інших пропозицій. Є статистика продажів, є статистика щорічного введення в експлуатацію новобудов і здоровий глузд. Термітники погані? Так. Але порівняно зі старим житлом загалом - вони кращі в співвідношенні ціна\якість. І грошей на ринку є от стільки, саме на таке житло. Альтернатива жити з тещею, в оренді, в старому житлі - гірша.
На додаток теж випадок з життя. Запросив сантехніка поміняти в хаті кран, розговорилися. Чуваку років 45, є дружина і двоє дітей, 13 років в оренді. Назбирав 10куо, ще 10куо дають батьки, ще 8 куо попередньо пообіцяв позичити кум. Все, бюджет до ремонта і вже з боргами є всього-навсього 28куо. Що він купить у Львові на 28куо з можливістю відразу вселитися? От він і шукає панельку. Будь-який неотермітник для нього - це недосяжне щастя.
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:45
Дехто це я... А ось як я міркую зі своєї колокльні...Кожний свірчок, знай свій шосток! Протягай ножки по своїй одьожці.. От не розумію, навіщо Долярчик одружився, якщо він гол як сокол? Спочатку зароби, створи потрібний фасон, а потім кохайся! Лізуть поперед батька в пекло, а потім млинцями давляться тещиними. Чи інший випадок, бабуся столітня тримається за польську хату в центрі, береже для онучка, а там стан такий, що жах...Їй би продати ту хату заможному козаку, який би скооперувався з іншими заможними козаками і довели б разом увесь будинок до пуття, щоб аутентична краса Львова не занепадала. От мені 40, а я досі не можу дозволити собі таку розкіш, як сім'я. Бо це відповідальність. Хоча маю не 28к, а в рази більше. І я сто разів передумав перед тим, як і що зробити. Дивитися на 2, а то і 3 кроки наперед. Прогнозувати всі непередбачувані і стихійні наслідки. А так всі торопляться, бігуть з випученими очима. Куди бігуть? Ось все життя в термітник і перетворюється.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:45
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+1
... тому, мені теж трохи дивно, чому тут не розуміють, що людина НЕ може "їсти торти, якщо в неї і на чорний хліб НЕ достатньо грошей!"
- і зразу тут скажуть: так треба більше заробляти....
- ну не можуть бути ВСІ здорові і багаті - НЕ можуть!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:52
Долярчик
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 06 лис, 2018 12:10
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 06 лис, 2018 13:23
В історичних центрах міст України заборонили будувати наземні паркінги
В історичних центрах українських міст відтепер можна будувати лише підземні автостоянки
Додано: Вів 06 лис, 2018 13:25
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Козаче, "якщо б Я був таким мудрим до, як моя жінка після" ©
...так, тепер і Я ЗОВСІМ по ішшому думаю(хоч мені ще немає 40! )
.... але, маємо-шо-маємо, і тепер треба дивитись лише уперед! - не озираючись!
п. с.
... але так(холостяком), було б дуже легко заробити горщик з золотими монетками.... - а так, Я, як той солдат-спецназівець з рюкзаком наповненим камінням на плечах, маю добратись до місця призначення)))
.... було б все легко, було б не цікаве життя! )))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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