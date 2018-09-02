Додано: Вів 06 лис, 2018 11:23

Долярчик написав: jump написав: в голові не вкладається, як народ у Львові купує таке дупло в голові не вкладається, як народ у Львові купує таке дупло

... бо, ніщита!



- що, думаєте, що людина, маючи достатньо коштів, буде лізти в дуп-ло?!

...Я, як одружився і пожив ТІЛЬКИ рік, чи два "на купонці", і мав всього лиш ~ 5-6К $ - то взагалі, розглядав якісь маленькі однухи в старезних будинках з входом по балкону! (які коштували щось 14-16К $)

- навіть, думав взяти кредит, щоб влізти хоч в ТАКЕ дуп-ло!..... але, терпіння і розум - переміг..... - змиритись/сумлінно працювати/злісно скирдувати(на всьому економити) і потім, розглядаючи вторинку........ а пізнішше, новобуди в Рясному... Винниках......і ще подумавши "на перспективу" - вибрав таки в НОВОМУ ЖК з нормальною локацією!



... але, Вам, мабуть, цього не зрозуміти!

- а Я от розумію тих людей, які лізуть в такі дуп-ла! - хоч воно і дуп-ло і в "ду-пі світу", але воно є С-В-О-Є!!! - і ніяка теща, чи ще хтось, не буде пхати носа у їхню сім'ю, руйнуючи її!



...то ж, тут принцип "атб" і т. п..... - ніщий пересічний народ купує найдешевше/доступне..... бо, на дорожче і якісне не має коштів! - а жити потрібно ВЖЕ І СЬОГОДНІ!!!



- резюмуючи вищенаписане: хіба хтось би купляв ге, маючи нормальні статки?

"Хіба ревуть воли, як ясла повні? " ... бо, ніщита!- що, думаєте, що людина, маючи достатньо коштів, буде лізти в дуп-ло?!...Я, як одружився і пожив ТІЛЬКИ рік, чи два "на купонці", і мав всього лиш ~ 5-6К $ - то взагалі, розглядав якісь маленькі однухи в старезних будинках з входом по балкону!(які коштували щось 14-16К $)- навіть, думав взяти кредит, щоб влізти хоч в ТАКЕ дуп-ло!..... але, терпіння і розум - переміг..... - змиритись/сумлінно працювати/злісно скирдувати(на всьому економити) і потім, розглядаючи вторинку........ а пізнішше, новобуди в Рясному... Винниках......і ще подумавши "на перспективу" - вибрав таки в НОВОМУ ЖК з нормальною локацією!... але, Вам, мабуть, цього не зрозуміти!- а Я от розумію тих людей, які лізуть в такі дуп-ла! - хоч воно і дуп-ло і в "ду-пі світу", але воно є С-В-О-Є!!! - і ніяка теща, чи ще хтось, не буде пхати носа у їхню сім'ю, руйнуючи її!...то ж, тут принцип "атб" і т. п..... - ніщий пересічний народ купує найдешевше/доступне..... бо, на дорожче і якісне не має коштів!- а жити потрібно ВЖЕ І СЬОГОДНІ!!!- резюмуючи вищенаписане: хіба хтось би купляв ге, маючи нормальні статки?"Хіба ревуть воли, як ясла повні? "

Не думав, що колись плюсану Долярчика. Але все дуже вірно. Він звичайний львів'янин, притому не найбідніший. Хто не розуміє чому купують термітники, тому нема чого робити на цьому ринку. І на ринку оренди і на ринку перепродажу.Дехто нарікає буцімто термітники "руйнують Львів". Да ладно. Яким боком? Львів уже на 35% радянські мікрорайони, на 20% приєднані села, і лише на 35% австро-польська забудова, в основному вбита, а часто від самого початку дешевий економ для робітників (Підзамче, Привокзальна). Львів напівлюксів і вілл Левинського існує десь на маргінесі нормального Львова звичайних небагатих людей. І ще на 10% Львів - це пострадянські термітники, для тих, хто назбирав, щоби виїхати з вбогого і вбитого старого житла. Хтось скаже, що старе житло часто крутіше. Ну, то хай каже. Ринок так не думає. Ринок = люди з грошима і потребою житла = думають, що термітники кращі від інших пропозицій. Є статистика продажів, є статистика щорічного введення в експлуатацію новобудов і здоровий глузд. Термітники погані? Так. Але порівняно зі старим житлом загалом - вони кращі в співвідношенні ціна\якість. І грошей на ринку є от стільки, саме на таке житло. Альтернатива жити з тещею, в оренді, в старому житлі - гірша.На додаток теж випадок з життя. Запросив сантехніка поміняти в хаті кран, розговорилися. Чуваку років 45, є дружина і двоє дітей, 13 років в оренді. Назбирав 10куо, ще 10куо дають батьки, ще 8 куо попередньо пообіцяв позичити кум. Все, бюджет до ремонта і вже з боргами є всього-навсього 28куо. Що він купить у Львові на 28куо з можливістю відразу вселитися? От він і шукає панельку. Будь-який неотермітник для нього - це недосяжне щастя.