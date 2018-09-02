... а Я, якраз і хотів дітей..... - в принципі, тільки, майже, через це і одружився....... - а якщо взяти теперішній час, то Я б доооооовго приглядавсь, і навряд, чи б одруживсь)))......- хіба б так жив би постійно..... "на віру")))
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Додано: Вів 06 лис, 2018 13:52
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... а Я, якраз і хотів дітей..... - в принципі, тільки, майже, через це і одружився....... - а якщо взяти теперішній час, то Я б доооооовго приглядавсь, і навряд, чи б одруживсь)))......- хіба б так жив би постійно..... "на віру")))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:12
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:21
А навіщо ті діти? А горщик він завжди є горщик. Їсти не просить. Навпаки, сам кашу варить.
Що кажуть бувалі спецназівці?
Несвоевременность - вечная драма, где есть Он и Она.@
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 06 лис, 2018 15:02
Козак-характерник
шикарна пісня і класний фільм
Сідіхін зіграв роль дуже в тему
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