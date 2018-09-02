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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 272273274275
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  geoleo написав:І навіщо той горщик, якщо дітей нема, для кого всі ті статки збираються?

... а Я, якраз і хотів дітей..... - в принципі, тільки, майже, через це і одружився....... - а якщо взяти теперішній час, то Я б доооооовго приглядавсь, і навряд, чи б одруживсь)))......- хіба б так жив би постійно..... "на віру")))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:12

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  geoleo написав:Запросив сантехніка поміняти в хаті кран,

скільки коштує поміняти кран?
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:21

  geoleo написав:І навіщо той горщик, якщо дітей нема, для кого всі ті статки збираються?

А навіщо ті діти? :P А горщик він завжди є горщик. Їсти не просить. :P Навпаки, сам кашу варить. :wink:

Що кажуть бувалі спецназівці? :P

  Долярчик написав:якщо взяти теперішній час, то Я б доооооовго приглядавсь, і навряд, чи б одруживсь)))......- хіба б так жив би постійно..... "на віру")))


Несвоевременность - вечная драма, где есть Он и Она.@

  geoleo написав:Кохатися треба коли лібідо вимагає, одружуватися - коли є адекватна кандидатка. А після 40, а надто в цій країні, чоловіче життя починає хилитися на вечір.


У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Козак-характерник

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