... а Я, якраз і хотів дітей..... - в принципі, тільки, майже, через це і одружився....... - а якщо взяти теперішній час, то Я б доооооовго приглядавсь, і навряд, чи б одруживсь)))......- хіба б так жив би постійно..... "на віру")))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 лис, 2018 13:52
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... а Я, якраз і хотів дітей..... - в принципі, тільки, майже, через це і одружився....... - а якщо взяти теперішній час, то Я б доооооовго приглядавсь, і навряд, чи б одруживсь)))......- хіба б так жив би постійно..... "на віру")))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:12
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:21
А навіщо ті діти? А горщик він завжди є горщик. Їсти не просить. Навпаки, сам кашу варить.
Що кажуть бувалі спецназівці?
Несвоевременность - вечная драма, где есть Он и Она.@
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 06 лис, 2018 15:02
Козак-характерник
шикарна пісня і класний фільм
Сідіхін зіграв роль дуже в тему
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:15
Хто ж то все вигрібає? ... а, напевно, все просто....)))
... навряд, чи хтось тут зможе дати 100% ПРАВИЛЬНУ інфо.
- на мою думку, то справді, якась частка в цьому є і заробітчан, і переселенців, і львів'ян, які хочуть перебратись з старого житла у нове.......
- але, +/- половину ринку, думаю, що складають орендодавці... - бо купти житло готове з ремонтом і ЗРАЗУ здавати - це таки, досить не погано! (ну не у всіх же "міцні горіхи" брати на котловані і думати: добудують чи ні, а потім ще заморочуватись з ремонтом)
... коротше, думаю, що:
1)- на котловані беруть ті, в кого обмежені кошти і хочуть, якнайдешевше™, або беруть перекупи з метою перепродати дорожче!
2)- на завершеному етапі(або майже завершеному), або з ремонтом, беруть знову ж таки "спекулі")) під оренду, або ті, які" чуються в грошах"(як наш Козак) і шукають просто "хорошу" місцину/хатину/локацію, але водночас - затишок і гармонію! )))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:22
Так, гарна пісня і фільм. Якщо серйозно, я не проти інституту сім'ї, як такої. І не проти дітей. Але, так би мовити, в ідеальному суспільстві. В теперішному, пускати на світ нове життя, це майже дорівнює садизму, або легковажності. Якщо б дітей запитували, перед появою на світ, чи хочуть вони народжуватися і запитали мене, то однозначної ствердної відповіді я б не дав. Скоріше б, що ні, з теперешнім власним досвідом буття. Та й не обов'язково набивати шишки на власному досвіді, можна на інших подивитися. А там теж не бачу фонтану щастя... Це я вам як екс ввчитель з 13 річним стажем і керівник одного навчальних закладів кажу. Надивився і наївся тим... Смішно мені, як тут про елітні школи чи садочки гутарять, знаючи ту кухню зсередини...Я в жодну установу тут свою дитину не віддав би. Та й не зрозуміло, як ту дитину виховувати в теперішньому часі. Бо час вимагає зовсім інших рис характеру, чим ті, що задекларовані в загальнолюдських цінностях, не говорячи вже про християнські. Не можна поєднати в одній шкірі вівцю і вовка. То мутант буде. Тут або вівця, або вовк. Але вовк може з'їсти і тебе самого...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:26
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:30
Дякую звісно, але це не про мене. Я профан. Мені Бог все дає. Все в його руцях. А мотивація моя проста. Просто покращити житлові умови. Не в австро-польському житловому фонді і не радянському, бо як не крути, чим далі й далі, все то в неліквід перетворюватиметься. Або запотребує багато капіталовкладень. Але файних варіянтів обмаль, та й ціна там захмарна.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:31
Отож бо й воно...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:39
Ніхто не купить. Будеш сам за неї комунальні платить.
Всім процвітання!
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