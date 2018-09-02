RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 272273274275
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  geoleo написав:І навіщо той горщик, якщо дітей нема, для кого всі ті статки збираються?

... а Я, якраз і хотів дітей..... - в принципі, тільки, майже, через це і одружився....... - а якщо взяти теперішній час, то Я б доооооовго приглядавсь, і навряд, чи б одруживсь)))......- хіба б так жив би постійно..... "на віру")))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5180
З нами з: 19.10.15
Подякував: 255 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:12

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  geoleo написав:Запросив сантехніка поміняти в хаті кран,

скільки коштує поміняти кран?
Lambada
 
Повідомлень: 258
З нами з: 06.06.10
Подякував: 37 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:21

  geoleo написав:І навіщо той горщик, якщо дітей нема, для кого всі ті статки збираються?

А навіщо ті діти? :P А горщик він завжди є горщик. Їсти не просить. :P Навпаки, сам кашу варить. :wink:

Що кажуть бувалі спецназівці? :P

  Долярчик написав:якщо взяти теперішній час, то Я б доооооовго приглядавсь, і навряд, чи б одруживсь)))......- хіба б так жив би постійно..... "на віру")))


Несвоевременность - вечная драма, где есть Он и Она.@

  geoleo написав:Кохатися треба коли лібідо вимагає, одружуватися - коли є адекватна кандидатка. А після 40, а надто в цій країні, чоловіче життя починає хилитися на вечір.


У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25587
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1649 раз.
Подякували: 1917 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:02

Козак-характерник

шикарна пісня і класний фільм
Сідіхін зіграв роль дуже в тему :)
jump
 
Повідомлень: 1979
З нами з: 18.08.09
Подякував: 64 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:15

Хто ж то все вигрібає? ... а, напевно, все просто....)))

  Lambada написав:от я не розумію, хто їх купує в інвесторів котловану.
хто потенційний покупець зданих/майже зданих будинків?

От якщо сьогодні я інвестую в однуху по 19 тис на Малоголосківській - хто в мене її купить дорожче у 2020му році?
а якщо купити цілий під`їзд однух - хто їх в мене потім купить, потенційно?
айтішніки? заробітчани? львівці з панельок? переселенці? іноземці? всі разом?

... навряд, чи хтось тут зможе дати 100% ПРАВИЛЬНУ інфо.
- на мою думку, то справді, якась частка в цьому є і заробітчан, і переселенців, і львів'ян, які хочуть перебратись з старого житла у нове.......
- але, +/- половину ринку, думаю, що складають орендодавці... - бо купти житло готове з ремонтом і ЗРАЗУ здавати - це таки, досить не погано! (ну не у всіх же "міцні горіхи" брати на котловані і думати: добудують чи ні, а потім ще заморочуватись з ремонтом)

... коротше, думаю, що:
1)- на котловані беруть ті, в кого обмежені кошти і хочуть, якнайдешевше™, або беруть перекупи з метою перепродати дорожче!
2)- на завершеному етапі(або майже завершеному), або з ремонтом, беруть знову ж таки "спекулі")) під оренду, або ті, які" чуються в грошах"(як наш Козак) і шукають просто "хорошу" місцину/хатину/локацію, але водночас - затишок і гармонію! )))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5180
З нами з: 19.10.15
Подякував: 255 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:22

  jump написав:Козак-характерник

шикарна пісня і класний фільм
Сідіхін зіграв роль дуже в тему :)

Так, гарна пісня і фільм. Якщо серйозно, я не проти інституту сім'ї, як такої. І не проти дітей. Але, так би мовити, в ідеальному суспільстві. В теперішному, пускати на світ нове життя, це майже дорівнює садизму, або легковажності. Якщо б дітей запитували, перед появою на світ, чи хочуть вони народжуватися і запитали мене, то однозначної ствердної відповіді я б не дав. Скоріше б, що ні, з теперешнім власним досвідом буття. Та й не обов'язково набивати шишки на власному досвіді, можна на інших подивитися. А там теж не бачу фонтану щастя... :( Це я вам як екс ввчитель з 13 річним стажем і керівник одного навчальних закладів кажу. Надивився і наївся тим... :P Смішно мені, як тут про елітні школи чи садочки гутарять, знаючи ту кухню зсередини...Я в жодну установу тут свою дитину не віддав би. Та й не зрозуміло, як ту дитину виховувати в теперішньому часі. Бо час вимагає зовсім інших рис характеру, чим ті, що задекларовані в загальнолюдських цінностях, не говорячи вже про християнські. Не можна поєднати в одній шкірі вівцю і вовка. То мутант буде. Тут або вівця, або вовк. Але вовк може з'їсти і тебе самого... :lol:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25587
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1649 раз.
Подякували: 1917 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:26

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:беруть перекупи з метою перепродати дорожче!

Я тоже хочу купити дешево, продати дорого.
Купити можна завжди. От кому потім продати?
Хто ж той лох, який не візьме дешево, а візьме у мене дорого?
Lambada
 
Повідомлень: 258
З нами з: 06.06.10
Подякував: 37 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:30

  Долярчик написав:або ті, які" чуються в грошах"(як наш Козак) і шукають просто "хорошу" місцину/хатину/локацію, але водночас - затишок і гармонію! )))

Дякую звісно, але це не про мене. :P Я профан. Мені Бог все дає. Все в його руцях. :P А мотивація моя проста. Просто покращити житлові умови. Не в австро-польському житловому фонді і не радянському, бо як не крути, чим далі й далі, все то в неліквід перетворюватиметься. Або запотребує багато капіталовкладень. Але файних варіянтів обмаль, та й ціна там захмарна.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25587
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1649 раз.
Подякували: 1917 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:31

  Lambada написав:
  Долярчик написав:беруть перекупи з метою перепродати дорожче!

Я тоже хочу купити дешево, продати дорого.
Купити можна завжди. От кому потім продати?
Хто ж той лох, який не візьме дешево, а візьме у мене дорого?

Отож бо й воно... :lol:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25587
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1649 раз.
Подякували: 1917 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:39

  Lambada написав:
  geoleo написав:Хто не розуміє чому купують термітники, тому нема чого робити на цьому ринку. І на ринку оренди і на ринку перепродажу.

от я не розумію, хто їх купує в інвесторів котловану.
хто потенційний покупець зданих/майже зданих будинків?

От якщо сьогодні я інвестую в однуху по 19 тис на Малоголосківській - хто в мене її купить дорожче у 2020му році?
а якщо купити цілий під`їзд однух - хто їх в мене потім купить, потенційно?
айтішніки? заробітчани? львівці з панельок? переселенці? іноземці? всі разом?

Ніхто не купить. Будеш сам за неї комунальні платить.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13499
З нами з: 27.10.09
Подякував: 215 раз.
Подякували: 1763 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 272273274275
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 216, 217, 218
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
2174 230038
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 жов, 2018 01:37
Surfer
Нерухомість у Львові 1 ... 283, 284, 285
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2848 417158
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 вер, 2018 08:48
PEREC
Податок на нерухомість.
ArtScorpio » Нед 02 вер, 2018 22:51
1 362
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 вер, 2018 19:10
Anadonta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13553)
06.11.2018 16:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.