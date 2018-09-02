Додано: Вів 06 лис, 2018 16:22

jump написав: Козак-характерник



шикарна пісня і класний фільм

Сідіхін зіграв роль дуже в тему шикарна пісня і класний фільмСідіхін зіграв роль дуже в тему

Так, гарна пісня і фільм. Якщо серйозно, я не проти інституту сім'ї, як такої. І не проти дітей. Але, так би мовити, в ідеальному суспільстві. В теперішному, пускати на світ нове життя, це майже дорівнює садизму, або легковажності. Якщо б дітей запитували, перед появою на світ, чи хочуть вони народжуватися і запитали мене, то однозначної ствердної відповіді я б не дав. Скоріше б, що ні, з теперешнім власним досвідом буття. Та й не обов'язково набивати шишки на власному досвіді, можна на інших подивитися. А там теж не бачу фонтану щастя...Це я вам як екс ввчитель з 13 річним стажем і керівник одного навчальних закладів кажу. Надивився і наївся тим...Смішно мені, як тут про елітні школи чи садочки гутарять, знаючи ту кухню зсередини...Я в жодну установу тут свою дитину не віддав би. Та й не зрозуміло, як ту дитину виховувати в теперішньому часі. Бо час вимагає зовсім інших рис характеру, чим ті, що задекларовані в загальнолюдських цінностях, не говорячи вже про християнські. Не можна поєднати в одній шкірі вівцю і вовка. То мутант буде. Тут або вівця, або вовк. Але вовк може з'їсти і тебе самого...