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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 273274275276
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:56

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Козак-характерник написав:Несвоевременность - вечная драма, где есть Он и Она.@

чєму бить - того не міновать!
https://www.youtube.com/watch?v=GZZ0ZQewPAU
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:01

  Lambada написав:
  Козак-характерник написав:Несвоевременность - вечная драма, где есть Он и Она.@

чєму бить - того не міновать!
https://www.youtube.com/watch?v=GZZ0ZQewPAU

Життя триває...Горювати немає часу. 8) Кайфуєм! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Lambada написав:Я тоже хочу купити дешево, продати дорого.
Купити можна завжди. От кому потім продати?
Хто ж той лох, який не візьме дешево, а візьме у мене дорого?

... отут і підійшли до ключового: потрібно взяти ДОБРИЙ варіант, щоб він в подальшому сподобавсь "товстосуму"(ну там локація/краєвид і т. д), або просто з доброю локацією, за яку дадуть ШПекулі-орендодавці більше, ніж в аналогічному термімітнику в "ду-плі" Щурата, чи Рясного))

  Козак-характерник написав:бо як не крути, чим далі й далі, все

... отут пасувала би "крапка"))
- як не крути, а далі й далі і..... все! - кінець життя! )))

...то ж мораль басні такова:
... чим більше чекаєш.... перебираєш.... і пізніше, якщо і знаходиш(а то й не факт! ), те що шукав...... - то вже й жити/насолоджуватись життям - немає й коли!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:20

У Львові мешканці панельок зробили капітальний ремонт. Фото до і після. https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/06/u- ... -i-pislya/
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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2

 
Повідомлень: 25592
З нами з: 09.10.12
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