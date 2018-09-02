чєму бить - того не міновать!
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Додано: Вів 06 лис, 2018 16:56
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
чєму бить - того не міновать!
Додано: Вів 06 лис, 2018 17:01
Життя триває...Горювати немає часу. Кайфуєм!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 06 лис, 2018 17:38
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... отут і підійшли до ключового: потрібно взяти ДОБРИЙ варіант, щоб він в подальшому сподобавсь "товстосуму"(ну там локація/краєвид і т. д), або просто з доброю локацією, за яку дадуть ШПекулі-орендодавці більше, ніж в аналогічному термімітнику в "ду-плі" Щурата, чи Рясного))
... отут пасувала би "крапка"))
- як не крути, а далі й далі і..... все! - кінець життя! )))
...то ж мораль басні такова:
... чим більше чекаєш.... перебираєш.... і пізніше, якщо і знаходиш(а то й не факт! ), те що шукав...... - то вже й жити/насолоджуватись життям - немає й коли!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 06 лис, 2018 18:20
У Львові мешканці панельок зробили капітальний ремонт. Фото до і після.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:01
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:13
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:24
Все в минулому. Тепер я вільний козак. І жодному царю або гетьману не служу. Проголосив в своїй хаті українську анархіцьку незалежну республіку. Прапор - червоно - чорний стяг із зображеним на ньому кроліка на мангалі..
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:28
Козак-характерник
Та понятно, что теперь Вы повелитель горшочка с монетками.
А в прошлом что преподавали? Заинтриговал
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:40
Всесвітня історія і історія України. + Правознавство і етика.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:56
Ви там були?
Як якість робіт? право власності вже є? комунікації підключено?
Я не була, якшошо, тому питаю.
Тільки бачила у списку скандальних.
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