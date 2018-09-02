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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 274275276277
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:21

  Lambada написав:
  change_pm написав:Ви там були?
Як якість робіт? право власності вже є? комунікації підключено?

Я не була, якшошо, тому питаю.
Тільки бачила у списку скандальних.


був влітку останній раз, якість середня. жив на водогінній 2а - не сподобалось, погана якість. мені якість на лукаша більш до вподоби. права власності ще немає.
сподіваюсь, що ось-ось нарешті здадуть будинок і можна буде зайнятись ремонтом.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:37

Як вважаєте, оренда однухи по вул.Веселій за Оперою за 6500 грн. + комуналь, адекватна ціна? Польський будинок, 3-й поверх, 36 квадратів. Побутова техніка є.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:56

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  change_pm написав:мені якість на лукаша більш до вподоби. права власності ще немає.
сподіваюсь, що ось-ось нарешті здадуть будинок і можна буде зайнятись ремонтом.

Добре, якщо Вам підходить.
Я ось прогуглила, і таки це територія студмістечка, на місці котельні.
Земельна ділянка - відомостей на кадастровій карті нема, термін здачі - 4 квартал 2017 року, значить, і з комунікаціями нюанси. На фото будівництва - найдешевші блоки, зверху пінопласт https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B2%D1 ... 0%B2%D0%B0
Знайшла, що двухи продаються на 6 і 11 поверсі, кутові вікна (!), батареї на кімнату не вистачить, значить, треба міняти, гарний вид з вікон - ще б пак! Дозвіл-то давали на менше як 13 поверхів.
На насипі збудовано впритул до малоповерхових будинків. Ну, в студмістечку знайдуться не тільки студенти охочі винаймати.
Цікаво, чому однокімнатні не продаються?

  Козак-характерник написав:Як вважаєте, оренда однухи по вул.Веселій за Оперою за 6500 грн. + комуналь, адекватна ціна? Польський будинок, 3-й поверх, 36 квадратів. Побутова техніка є.

Якщо ремонтик "подуставший", то це чудова ціна. Якщо щось файне і сучасне, в під`їзд зайти не страшно, то можна хотіти і більше. То є файна локація, за неї добре платять!
Файна - то хоча би отак: http://www.booking.com/Share-CKpLBg
Востаннє редагувалось Lambada в Вів 06 лис, 2018 23:24, всього редагувалось 1 раз.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:20

[quote="4491988:Lambada"]
Я ось прогуглила, і таки це територія студмістечка, на місці котельні.
Земельна ділянка - відомостей на кадастровій карті нема, термін здачі - 4 квартал 2017 року, значить, і з комунікаціями нюанси. На фото будівництва - найдешевші блоки, зверху пінопласт https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B2%D1 ... 0%B2%D0%B0
Знайшла, що двухи продаються на 6 і 11 поверсі, кутові вікна (!), батареї на кімнату не вистачить, значить, треба міняти, гарний вид з вікон - ще б пак! Дозвіл-то давали на менше як 13 поверхів.
На насипі збудовано впритул до малоповерхових будинків. Ну, в студмістечку знайдуться не тільки студенти охочі винаймати.
Цікаво, чому однокімнатні не продаються?

маю досвід проживання в будинку з таких блоків - тепло, утеплення - мінвата. у львові скрізь пінопласт, то не знаю, як буде.
дозвіл я бачив на 13 поверхів, комунікації від котельні (так мені казали).
в кутових кімнатах 2 батареї. гарний вид з вікон там не скрізь, особливо до 5 поверха.
однокімнатних давно немає, влітку було пару.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:40

Lambada Двуха на Шота Руставелі. Третій поверх. 60 кв. Повний фарш. Перша оренда. Свіжак. 11000 грн + комуналь. Адекватна ціна?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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  #<1 ... 274275276277
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