був влітку останній раз, якість середня. жив на водогінній 2а - не сподобалось, погана якість. мені якість на лукаша більш до вподоби. права власності ще немає.
сподіваюсь, що ось-ось нарешті здадуть будинок і можна буде зайнятись ремонтом.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 22:21
був влітку останній раз, якість середня. жив на водогінній 2а - не сподобалось, погана якість. мені якість на лукаша більш до вподоби. права власності ще немає.
сподіваюсь, що ось-ось нарешті здадуть будинок і можна буде зайнятись ремонтом.
Додано: Вів 06 лис, 2018 22:37
Як вважаєте, оренда однухи по вул.Веселій за Оперою за 6500 грн. + комуналь, адекватна ціна? Польський будинок, 3-й поверх, 36 квадратів. Побутова техніка є.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 06 лис, 2018 22:56
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Добре, якщо Вам підходить.
Я ось прогуглила, і таки це територія студмістечка, на місці котельні.
Земельна ділянка - відомостей на кадастровій карті нема, термін здачі - 4 квартал 2017 року, значить, і з комунікаціями нюанси. На фото будівництва - найдешевші блоки, зверху пінопласт
Знайшла, що двухи продаються на 6 і 11 поверсі, кутові вікна (!), батареї на кімнату не вистачить, значить, треба міняти, гарний вид з вікон - ще б пак! Дозвіл-то давали на менше як 13 поверхів.
На насипі збудовано впритул до малоповерхових будинків. Ну, в студмістечку знайдуться не тільки студенти охочі винаймати.
Цікаво, чому однокімнатні не продаються?
Якщо ремонтик "подуставший", то це чудова ціна. Якщо щось файне і сучасне, в під`їзд зайти не страшно, то можна хотіти і більше. То є файна локація, за неї добре платять!
Файна - то хоча би отак:
Востаннє редагувалось Lambada в Вів 06 лис, 2018 23:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:20
[quote="4491988:Lambada"]
Я ось прогуглила, і таки це територія студмістечка, на місці котельні.
Земельна ділянка - відомостей на кадастровій карті нема, термін здачі - 4 квартал 2017 року, значить, і з комунікаціями нюанси. На фото будівництва - найдешевші блоки, зверху пінопласт
Знайшла, що двухи продаються на 6 і 11 поверсі, кутові вікна (!), батареї на кімнату не вистачить, значить, треба міняти, гарний вид з вікон - ще б пак! Дозвіл-то давали на менше як 13 поверхів.
На насипі збудовано впритул до малоповерхових будинків. Ну, в студмістечку знайдуться не тільки студенти охочі винаймати.
Цікаво, чому однокімнатні не продаються?
маю досвід проживання в будинку з таких блоків - тепло, утеплення - мінвата. у львові скрізь пінопласт, то не знаю, як буде.
дозвіл я бачив на 13 поверхів, комунікації від котельні (так мені казали).
в кутових кімнатах 2 батареї. гарний вид з вікон там не скрізь, особливо до 5 поверха.
однокімнатних давно немає, влітку було пару.
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:40
Lambada Двуха на Шота Руставелі. Третій поверх. 60 кв. Повний фарш. Перша оренда. Свіжак. 11000 грн + комуналь. Адекватна ціна?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 07 лис, 2018 02:21
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
якщо свіжак і перша здача, то хотіти можна і більше, а там торгуватися до тих же 400 баксів. Але то якщо хата не трамвайчиком, і якщо 2 кімнати ізольовані. Ну і залежно скільки комуналь, бо 60 метрів, а стелі високі, може накрутити файно. В тому районі можна здати іноземцям, тоді піде і за більше, але вони люблять гарний вид із вікон і безпечний вхід до хати.
То Ви вже прикупилися?
Додано: Сер 07 лис, 2018 08:42
Про Малоголосківську
Будівництво одночасно 8-и багатоповерхівок.
❗Видано 18 пакетів містобудівних умов та обмежень.
❗Планування понад 20 висоток з 9-12 поверхами.
Все це з численними порушеннями, відсутністю соціальної та транспортної інфраструктури. А єдина вулиця Малоголосківська, яка з'єднує район "тотальних забудов" - вузька і не придатна для руху великої кількості транспорту.
Додано: Сер 07 лис, 2018 09:27
Це відповідь на питання Ламбади кому вона зможе перепродати 1к на Малоголосківській. Перепродати з вигодою було би дійсно важко через те що а) весь район ІМХО поганий (прийнятний починається від Інтер-Сіті і далі в напрямку центру, це так само мій власний орієнтир), б) район тих новобудов ще гірший об'єктивно (відсутня інфраструктура, єдина вузенька дорога), в) і до того ж пропозиція того однотипного житла - майже безкінечна.
Якщо ви живете десь поруч, то на Малоголосківській можна взяти для дитини або в оренду, щоби недалеко ходити. І навіть в оренду це не дуже цікаво, через ту саму бездонну пропозицію від конкурентів. Малоголосківська - це дуже поганий вибір для перепродажу, це малопривабливо як Рясне, Винники, автовокзал. Хіба вам запропонували виключно низьку ціну в привабливому будинку, і квартира чимось особливо цікава (планування, вид тощо). Всі окраїни в цілому погано підходять під перепродаж. Тому що там валом вільної дешевої ціни, вже живе небагата публіка, що робить ці локації непрестижними. Окраїна - це надзвичайни ризик. Треба розуміти чому ви погоджуєтеся на цей ризик.
В іншій гілці написали пам'ятку як займатися перепродажем. Підтримую відсотків на 90.
В Шевченківському районі в останні рік-два по великому рахунку було лише два цікаві новобуди. Це "ВайтХаус" біля "Інтер-Сіті" і "Меридіан" біля "Макдональдса". Зросла також ціна в "Семицвіті" на Шевченка (це так само Шевченківський район, інша частина, вже не Північний мікрорайон) і на "Львівський дворик" на Підзамче (теж така собі локація, але щось було реально вигадати). Зараз нічого цікавого в тому районі не видно. І в цілому по місту зараз не видно цікавих з точки зору перепродажу проектів.
Ламбада, ви запитували скільки коштувала заміна крана. За роботу заплатив 750 гривень.
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