Додано: Сер 07 лис, 2018 09:27

jump написав: Про Малоголосківську

Будівництво одночасно 8-и багатоповерхівок.

❗Видано 18 пакетів містобудівних умов та обмежень.

❗Планування понад 20 висоток з 9-12 поверхами.



Все це з численними порушеннями, відсутністю соціальної та транспортної інфраструктури. А єдина вулиця Малоголосківська, яка з'єднує район "тотальних забудов" - вузька і не придатна для руху великої кількості транспорту. Про МалоголосківськуБудівництво одночасно 8-и багатоповерхівок.❗Видано 18 пакетів містобудівних умов та обмежень.❗Планування понад 20 висоток з 9-12 поверхами.Все це з численними порушеннями, відсутністю соціальної та транспортної інфраструктури. А єдина вулиця Малоголосківська, яка з'єднує район "тотальних забудов" - вузька і не придатна для руху великої кількості транспорту.

Elensk написав: 1. Локация.

- Стараюсь выбирать прицентральную, т.к. всегда рассматриваю вариант ухода в аренду в случае проседания рынка, чтобы не фиксить убытки. В самый центр не лезу, не мой сегмент и другие суммы инвестиций.

- Точечная застройка. Меньше конкурентов при перепродаже или в аренде.

- Популярная в народе . транспорт, магазины, школы

2. Анализирую уровень цен на вторичку в ближайшем окружении. Цена у застройщика должна быть ниже цены за м2 самой убитой вторички хотя бы на 5-10%

3. Планировки.

- Однушки не больше 45 м2 (а лучше меньше) или с возможностью перепланировки в двушку.

- максимально правильная с окнами во всех помещениях и прямыми углами, без коридоров по 10-15 м2.

4. Наличие "особенных стояков". Одно или больше условий из перечисленных:

- удачная планировка, которой нет в других стояках.

- сторона света

- видовая.

5. Условия рассрочки. Минимальный взнос с минимально возможным удорожанием.



Я высиживаю такие варианты. Т.е. не вкладываюсь из котлована в котлован, а могу сидеть на деньгах или в аренде, если подходящего котлована пока нет. 1. Локация.- Стараюсь выбирать прицентральную, т.к. всегда рассматриваю вариант ухода в аренду в случае проседания рынка, чтобы не фиксить убытки. В самый центр не лезу, не мой сегмент и другие суммы инвестиций.- Точечная застройка. Меньше конкурентов при перепродаже или в аренде.- Популярная в народе. транспорт, магазины, школы2. Анализирую уровень цен на вторичку в ближайшем окружении. Цена у застройщика должна быть ниже цены за м2 самой убитой вторички хотя бы на 5-10%3. Планировки.- Однушки не больше 45 м2 (а лучше меньше) или с возможностью перепланировки в двушку.- максимально правильная с окнами во всех помещениях и прямыми углами, без коридоров по 10-15 м2.4. Наличие "особенных стояков". Одно или больше условий из перечисленных:- удачная планировка, которой нет в других стояках.- сторона света- видовая.5. Условия рассрочки. Минимальный взнос с минимально возможным удорожанием.Я высиживаю такие варианты. Т.е. не вкладываюсь из котлована в котлован, а могу сидеть на деньгах или в аренде, если подходящего котлована пока нет.

Це відповідь на питання Ламбади кому вона зможе перепродати 1к на Малоголосківській. Перепродати з вигодою було би дійсно важко через те що а) весь район ІМХО поганий (прийнятний починається від Інтер-Сіті і далі в напрямку центру, це так само мій власний орієнтир), б) район тих новобудов ще гірший об'єктивно (відсутня інфраструктура, єдина вузенька дорога), в) і до того ж пропозиція того однотипного житла - майже безкінечна.Якщо ви живете десь поруч, то на Малоголосківській можна взяти для дитини або в оренду, щоби недалеко ходити. І навіть в оренду це не дуже цікаво, через ту саму бездонну пропозицію від конкурентів. Малоголосківська - це дуже поганий вибір для перепродажу, це малопривабливо як Рясне, Винники, автовокзал. Хіба вам запропонували виключно низьку ціну в привабливому будинку, і квартира чимось особливо цікава (планування, вид тощо). Всі окраїни в цілому погано підходять під перепродаж. Тому що там валом вільної дешевої ціни, вже живе небагата публіка, що робить ці локації непрестижними. Окраїна - це надзвичайни ризик. Треба розуміти чому ви погоджуєтеся на цей ризик.В іншій гілці написали пам'ятку як займатися перепродажем. Підтримую відсотків на 90.В Шевченківському районі в останні рік-два по великому рахунку було лише два цікаві новобуди. Це "ВайтХаус" біля "Інтер-Сіті" і "Меридіан" біля "Макдональдса". Зросла також ціна в "Семицвіті" на Шевченка (це так само Шевченківський район, інша частина, вже не Північний мікрорайон) і на "Львівський дворик" на Підзамче (теж така собі локація, але щось було реально вигадати). Зараз нічого цікавого в тому районі не видно. І в цілому по місту зараз не видно цікавих з точки зору перепродажу проектів.Ламбада, ви запитували скільки коштувала заміна крана. За роботу заплатив 750 гривень.