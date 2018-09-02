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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 275276277278
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:17

  Козак-характерник написав:Просто знайомий шукає в оренду собі. Є два варіанти: Весела(економ варіант) або Шота Руставелі (люкс). Чи варто перплачувати 170$ за люкс? Чи знімати за 230$ на Веселій. А

Складно визначити, що краще без фото, просто по локації. Ну і то суттєвий розрив по ціні, одна вдвічі дорожча іншої. Може, є якісь пріоритети щоби не запретіть людині хорошо жить.
Lambada
 
Повідомлень: 263
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  #<1 ... 275276277278
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