Складно визначити, що краще без фото, просто по локації. Ну і то суттєвий розрив по ціні, одна вдвічі дорожча іншої. Може, є якісь пріоритети щоби не запретіть людині хорошо жить.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 11:17
Складно визначити, що краще без фото, просто по локації. Ну і то суттєвий розрив по ціні, одна вдвічі дорожча іншої. Може, є якісь пріоритети щоби не запретіть людині хорошо жить.
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