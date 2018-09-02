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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 275276277278
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:17

  Козак-характерник написав:Просто знайомий шукає в оренду собі. Є два варіанти: Весела(економ варіант) або Шота Руставелі (люкс). Чи варто перплачувати 170$ за люкс? Чи знімати за 230$ на Веселій. А

Складно визначити, що краще без фото, просто по локації. Ну і то суттєвий розрив по ціні, одна вдвічі дорожча іншої. Може, є якісь пріоритети щоби не запретіть людині хорошо жить.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:35

  Lambada написав:
  Козак-характерник написав:Просто знайомий шукає в оренду собі. Є два варіанти: Весела(економ варіант) або Шота Руставелі (люкс). Чи варто перплачувати 170$ за люкс? Чи знімати за 230$ на Веселій. А

Складно визначити, що краще без фото, просто по локації. Ну і то суттєвий розрив по ціні, одна вдвічі дорожча іншої. Може, є якісь пріоритети щоби не запретіть людині хорошо жить.

Так, треба йти дивитися. Я просто спочатку у аборигенів вирішив запитати. :P Локації гідні в обох варіянтах, я так зрозумів.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:55

... може ще колись будуть ффффайні варіЯнти? )))

  geoleo написав:В Шевченківському районі в останні рік-два по великому рахунку було лише два цікаві новобуди. Це "ВайтХаус" біля "Інтер-Сіті" і "Меридіан" біля "Макдональдса".


Зараз нічого цікавого в тому районі не видно. І в цілому по місту зараз не видно цікавих з точки зору перепродажу проектів.

...так, ВайтХаус був цікавим і для мене... - ціна була досить приваблива на стадії котловану(щось ~ 13тис/м2), і локація не погана і до центру не далеко....
- але, зупинило мене лише їхнє планування і велика квадратура!
- так, як мені була потрібна двуха(або однуха, яку можна було переробити на двуху), то у всіх була велика квадратура(а Я по фінансах не дотягував), а однухи такі, що не переплануєш на двуху.....((
- але, якщо б мені тоді потрібно було брати для здачі в оренду, то ОДНОЗНАЧНО, Я б там брав!

... от в тому(моєму) районі класне планування в Авалон Тайм-і, але локація там до дупи...
- а класна локація біля мого Лайту у ҐрінвільдПарк-у, але це такого кам'яного великого "монстра" будують, що знову ж таки, конкуренція буде шалена, так, як купа пропозицій(щось 1300квартир, якщо не помиляюсь)

п. с.
.... ще розглядав колись Струмок(той, що там вище ВайтХаусу, за будинками, впритул біля садочку/школи) - але, то була скандальна забудова, та й варіантів було для мене там лише два, які потім, коли Я зайшов в ВП - вже не було...

.... а так, то справді "точечну" забудову в хорошій локації за адекватну ціну знайти, на моменті, мабуть, не вдасться! ))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Козак-характерник написав:У Львові мешканці панельок зробили капітальний ремонт. Фото до і після. https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/06/u- ... -i-pislya/

во!
Не всі панельки лайно.
Є під управлінням ЖЕКів, а є під кооперативами.
І якщо перші - то є брудні і темні під`їзди, неадекватні сусіди, то другі - бувають і з індивідуальним поквартирним опаленням, чистенькі, з образАми при вході, голова кооперативу живе серед співвласників і проблеми вирішуються на місці.

Навіть те, що на фото - не гірше нинішніх новобудов на вигляд.

Свіжий приклад.
2 тижні тому я прийшла в гості до знайомих. Субота, близько 10 год вечора(!), 1й поверх панельки. Чую, щось булькає. Викликали голову кооперативу. За 10 хв була на місці, виявила, що тече і в якому саме стояку, одразу вимкнули воду на весь стояк, бо у підвалі вже було води по кісточки, і вода, коли її перекрили, якимось дивовижним чином кудись витекла - я була в шоці, бачила, як вода по кістки кудись тікає (не до порівняння з підземними паркінгами в новобудах, там вода має стояти!), куди - не було бажання мочити ноги. В понеділок, після вихідних, все було полагоджено.

  geoleo написав:В іншій гілці написали пам'ятку як займатися перепродажем. Підтримую відсотків на 90.

Класна підбірка. Решту 10% - то впевненість в тому, що будівництво дійде завершення. Бо як не буде видно кінця, перепродати буде нелегко.
  geoleo написав:І в цілому по місту зараз не видно цікавих з точки зору перепродажу проектів.

так ситуація змінилася. Ціна метра суттєво виросла.

Ви так і не відповіли, ХТО той потенційний покупець уявної квартири за дорого.
Ну відкинемо Малоголосківську, нехай той же Меридіан - багатоповерховий, багатолюдний, затиснений на тісній ділянці на невеликій відстані від інших, з перспективою ашану поруч, біля школи, недалеко центру.
ХТО зараз купує за дорого?
Заробітчани? айтішніки? львівці для покращення житлових умов?
Ну може, Ви знаєте приклади.
і в термітниках, бо вони непогані все-таки. :?
Я питаюся, бо мені здається, що тих, хто готовий переплатити за уникнення ризиків недобудови є не так уже й багато.

  jump написав:людей, як голубів на смітнику - надзвичайно переселений і запаркований район і дуже галасливо

То найкращий опис для Арсену на Чорновола.
Там по відчуттях напруженіше ніж в маршрутці. А злодійні скільки!

  geoleo написав:Ламбада, ви запитували скільки коштувала заміна крана. За роботу заплатив 750 гривень.

Це сантехнічний кран, мабуть.
Дякую! Ми то робимо власними силами, а то, виявляється, дорого коштує.

  Козак-характерник написав:у аборигенів вирішив запитати

Ну привіт Вам від новозеландських аборигенів!
https://www.youtube.com/watch?v=QUbx-AcDgXo
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:04

«Хоч із паперу, тільки б отримати свої квартири»
Історія ошуканих вкладників ЖК «Форест-Хілл»
Нещодавно Львівська міськрада ще раз нагадала про проблемну новобудову ЖК «Форест-Хілл», яку збудували з порушеннями і без необхідних документів. Про те, що будівництво незаконне, у мерії говорили ще три роки тому. Однак це не завадило забудовнику, який запропонував дуже спокусливі ціни на метри квадратні, ще на етапі будівництва продати усі 88 квартир у будинку.

Як наслідок, будинок, який мали заселити ще у 2016 році, досі не зданий в експлуатацію, тож 88 власників залишились ошуканими. До того ж, суд розглядає справу про знесення новобудови.

За зонінгом Львова, ділянка на вул. На Нивах належить до зони Ж-1. У цій зоні можна будувати житлову забудову не вище чотирьох поверхів. У липні 2015 року мерія видала містобудівні умови й обмеження на будівництво на цій ділянці чотириповерхового будинку на 34 квартири і максимальною висотою 16 м.

Натомість забудовник звів 12-поверхівку на 88 квартир, і при цьому порушив норми кількості паркомісць для такого будинку, а також не забезпечив належного проїзду до будинку з усіх сторін.



https://zaxid.net/statti_tag50974/


за свої квартири вкладники сплатили загалом понад 41 млн грн. Люди вірять, що якимось чином їм вдасться узаконити цей будинок, а тому самотужки завершують необхідні будівельні роботи.

«60 вкладників, серед яких і я, за власні гроші провели до будинку електрику і воду, закінчили фасад, зробили ремонт коридорів і сходових кліток – все поштукатурили і проклали плитку. Ми вже готові судитися з забудовником, але боїмось, щоб це якось не нашкодило. Вже навіть не придивляємось, що якісь будматеріали гірші, ніж мали б бути. Нам би хоч із паперу, тільки б отримати свої квартири», – додав чоловік.

І поки люди, які і так уже заплатили за квартири, завершують будинок за власний кошт, забудовник навіть не відшкодував борги будівельникам. У судах перебувають близько десяти справ на десятки і сотні тисяч гривень кожна за позовами підрядної організації до «Глобал Девелопмент ЛТД».

Окрім того, Господарський суд Львівської області за позовом ДАБК розглядає справу про знесення «Форест-Хілл».
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:12

  Lambada написав:Ну привіт Вам від новозеландських аборигенів!
https://www.youtube.com/watch?v=QUbx-AcDgXo

Дякую! :P А панянки гарні в тих аборигенів. :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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