Додано: Сер 07 лис, 2018 16:04

Про те, що будівництво незаконне, у мерії говорили ще три роки тому. Однак це не завадило забудовнику, який запропонував дуже спокусливі ціни на метри квадратні, ще на етапі будівництва продати усі 88 квартир у будинку.

за свої квартири вкладники сплатили загалом понад 41 млн грн. Люди вірять, що якимось чином їм вдасться узаконити цей будинок, а тому самотужки завершують необхідні будівельні роботи.



«60 вкладників, серед яких і я, за власні гроші провели до будинку електрику і воду, закінчили фасад, зробили ремонт коридорів і сходових кліток – все поштукатурили і проклали плитку. Ми вже готові судитися з забудовником, але боїмось, щоб це якось не нашкодило. Вже навіть не придивляємось, що якісь будматеріали гірші, ніж мали б бути. Нам би хоч із паперу, тільки б отримати свої квартири», – додав чоловік.



І поки люди, які і так уже заплатили за квартири, завершують будинок за власний кошт, забудовник навіть не відшкодував борги будівельникам. У судах перебувають близько десяти справ на десятки і сотні тисяч гривень кожна за позовами підрядної організації до «Глобал Девелопмент ЛТД».

«Хоч із паперу, тільки б отримати свої квартири»Історія ошуканих вкладників ЖК «Форест-Хілл»Нещодавно Львівська міськрада ще раз нагадала про проблемну новобудову ЖК «Форест-Хілл», яку збудували з порушеннями і без необхідних документів.Як наслідок, будинок, який мали заселити ще у 2016 році, досі не зданий в експлуатацію, тож 88 власників залишились ошуканими. До того ж, суд розглядає справу про знесення новобудови.За зонінгом Львова, ділянка на вул. На Нивах належить до зони Ж-1. У цій зоні можна будувати житлову забудову не вище чотирьох поверхів. У липні 2015 року мерія видала містобудівні умови й обмеження на будівництво на цій ділянці чотириповерхового будинку на 34 квартири і максимальною висотою 16 м.Натомість забудовник звів 12-поверхівку на 88 квартир, і при цьому порушив норми кількості паркомісць для такого будинку, а також не забезпечив належного проїзду до будинку з усіх сторін.Окрім того, Господарський суд Львівської області за позовом ДАБК розглядає справу про знесення «Форест-Хілл».