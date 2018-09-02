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Депутати погодили будівництво 9-поверхівки біля Снопківського парку Під час засідання сесії Львівської міської ради 8 листопада депутати погодили детальний план території, який передбачає будівництво 9-поверхівки на відстані одного метра від Снопківського парку.
Зокрема, будинок на 31 квартиру збудуть на вул. Стуса, 39. У будинку передбачається підземний паркінг на 45-46 місць, а біля нього – дитячий майданчик. Планується, що в цьому будинку проживатиме 88 мешканців.
geoleo написав:І навіщо той горщик, якщо дітей нема, для кого всі ті статки збираються?
... а Я, якраз і хотів дітей..... - в принципі, тільки, майже, через це і одружився....... - а якщо взяти теперішній час, то Я б доооооовго приглядавсь, і навряд, чи б одруживсь)))......- хіба б так жив би постійно..... "на віру")))
Давайте підтримаємо Долярчика- все правильно він зробив: купив дешево,женився по коханню. Головне сам має голову,не слухає всяких пройдисвітів акбар-акуртів. Все буде добре,от побачите скоро він хатинку буде гнати,а ми насолоджуватися його будовою))