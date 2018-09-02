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Депутати погодили будівництво 9-поверхівки біля Снопківського парку Під час засідання сесії Львівської міської ради 8 листопада депутати погодили детальний план території, який передбачає будівництво 9-поверхівки на відстані одного метра від Снопківського парку.
Зокрема, будинок на 31 квартиру збудуть на вул. Стуса, 39. У будинку передбачається підземний паркінг на 45-46 місць, а біля нього – дитячий майданчик. Планується, що в цьому будинку проживатиме 88 мешканців.
geoleo написав:І навіщо той горщик, якщо дітей нема, для кого всі ті статки збираються?
... а Я, якраз і хотів дітей..... - в принципі, тільки, майже, через це і одружився....... - а якщо взяти теперішній час, то Я б доооооовго приглядавсь, і навряд, чи б одруживсь)))......- хіба б так жив би постійно..... "на віру")))
Давайте підтримаємо Долярчика- все правильно він зробив: купив дешево,женився по коханню. Головне сам має голову,не слухає всяких пройдисвітів акбар-акуртів. Все буде добре,от побачите скоро він хатинку буде гнати,а ми насолоджуватися його будовою))
geoleo написав:І навіщо той горщик, якщо дітей нема, для кого всі ті статки збираються?
... а Я, якраз і хотів дітей..... - в принципі, тільки, майже, через це і одружився....... - а якщо взяти теперішній час, то Я б доооооовго приглядавсь, і навряд, чи б одруживсь)))......- хіба б так жив би постійно..... "на віру")))
Давайте підтримаємо Долярчика- все правильно він зробив: купив дешево,женився по коханню. Головне сам має голову,не слухає всяких пройдисвітів акбар-акуртів. Все буде добре,от побачите скоро він хатинку буде гнати,а ми насолоджуватися його будовою))
Правильно він вчинив, чи ні, лише йому відомо... Бог дав усім свободу волі. Кожний сам кузнець свого буття.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!