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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 276277278279
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:16

Депутати погодили будівництво 9-поверхівки біля Снопківського парку
Під час засідання сесії Львівської міської ради 8 листопада депутати погодили детальний план території, який передбачає будівництво 9-поверхівки на відстані одного метра від Снопківського парку.

Зокрема, будинок на 31 квартиру збудуть на вул. Стуса, 39. У будинку передбачається підземний паркінг на 45-46 місць, а біля нього – дитячий майданчик. Планується, що в цьому будинку проживатиме 88 мешканців.

https://zaxid.net/news/
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 03:17

  Долярчик написав:
  geoleo написав:І навіщо той горщик, якщо дітей нема, для кого всі ті статки збираються?

... а Я, якраз і хотів дітей..... - в принципі, тільки, майже, через це і одружився....... - а якщо взяти теперішній час, то Я б доооооовго приглядавсь, і навряд, чи б одруживсь)))......- хіба б так жив би постійно..... "на віру")))



Давайте підтримаємо Долярчика- все правильно він зробив: купив дешево,женився по коханню.
Головне сам має голову,не слухає всяких пройдисвітів акбар-акуртів.
Все буде добре,от побачите скоро він хатинку буде гнати,а ми насолоджуватися його будовою))
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:26

  Ethereum написав:
  Долярчик написав:
  geoleo написав:І навіщо той горщик, якщо дітей нема, для кого всі ті статки збираються?

... а Я, якраз і хотів дітей..... - в принципі, тільки, майже, через це і одружився....... - а якщо взяти теперішній час, то Я б доооооовго приглядавсь, і навряд, чи б одруживсь)))......- хіба б так жив би постійно..... "на віру")))



Давайте підтримаємо Долярчика- все правильно він зробив: купив дешево,женився по коханню.
Головне сам має голову,не слухає всяких пройдисвітів акбар-акуртів.
Все буде добре,от побачите скоро він хатинку буде гнати,а ми насолоджуватися його будовою))

Правильно він вчинив, чи ні, лише йому відомо... :P Бог дав усім свободу волі. Кожний сам кузнець свого буття.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:59

Біля «Арени Львів» збудують житловий комплекс із сімома водоймами
Забудовник має створити відкриту рекреаційну зону
Житловий комплекс скрадатиметься з дев’яти приблокованих будинків різної висотності (6-9 поверхів). Перед житловим комплексом облаштують спортивний, відпочинковий і дитячий майданчики. Окрім того, забудовник планує збудувати підземний паркінг на 380 місць.

Біля житлового комплексу створять зелену рекреаційну зону з сімома ставками. За словами керівника міського управління архітектури та урбаністики Юліана Чаплінського, цей простір буде відкритим для усіх.

«Там зараз є зелена зона, яку пропонується ревіталізувати і зробити відкритою для всіх. І з того яру, який там є сьогодні, пропонується зробити комплекс ставів, під які відвести воду з стоянок «Арени Львів» і з новозбудованих об’єктів :lol: », - зазначив він.


https://zaxid.net/news/

уже уявляю як це буде:

ще один термітник, кілька калабань з комарами під вікнами, п°яні вболівальники, які дзюрять у ті калабані, галас від футболу/зібрань свідків-баптистів :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:15

  jump написав:
уже уявляю як це буде:

ще один термітник, кілька калабань з комарами під вікнами, п°яні вболівальники, які дзюрять у ті калабані, галас від футболу/зібрань свідків-баптистів :lol:

Живописно ... :P Уже й на околицях Львова не сховаєшся від метушні. :(
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25616
З нами з: 09.10.12
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  #<1 ... 276277278279
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