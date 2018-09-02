Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:18

Ethereum написав: Все правильно. От кому Ви свої золоті монетки передасте? Має буди наслідники гідні козака.

Залишите з собою? А так хтось буде сумувати за Вами,що такий хороший був татко.

І жити треба зараз,а потім ці $ Вам не будуть потрібні. Все правильно. От кому Ви свої золоті монетки передасте? Має буди наслідники гідні козака.Залишите з собою? А так хтось буде сумувати за Вами,що такий хороший був татко.І жити треба зараз,а потім ці $ Вам не будуть потрібні.

Кому? Невже це головне питання, що мене повинно турбувати в цьому житті? Комусь передам....хто мені сподобається. Може Вам..А ось чи сумуватиме за мною хтось, чи ні, навряд чи це залежить від того, передам я монетки йому чи ні. Та й це не залежить від кровної спорідненості. Та й я б не хотів, щоб хтось сумував із за мене.Приємно звісно від думки, якщо добром хтось згадає, але зараз, поки існую. А після мабуть буде вже все одно.Бог кличе до себе. Бог, що для нашого спасіння віддав свого єдиного сина. А ми, грішні, не виправдали його сподіваннь. Ось що мене гнітить.