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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 276277278279
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:16

Депутати погодили будівництво 9-поверхівки біля Снопківського парку
Під час засідання сесії Львівської міської ради 8 листопада депутати погодили детальний план території, який передбачає будівництво 9-поверхівки на відстані одного метра від Снопківського парку.

Зокрема, будинок на 31 квартиру збудуть на вул. Стуса, 39. У будинку передбачається підземний паркінг на 45-46 місць, а біля нього – дитячий майданчик. Планується, що в цьому будинку проживатиме 88 мешканців.

https://zaxid.net/news/
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 03:17

  Долярчик написав:
  geoleo написав:І навіщо той горщик, якщо дітей нема, для кого всі ті статки збираються?

... а Я, якраз і хотів дітей..... - в принципі, тільки, майже, через це і одружився....... - а якщо взяти теперішній час, то Я б доооооовго приглядавсь, і навряд, чи б одруживсь)))......- хіба б так жив би постійно..... "на віру")))



Давайте підтримаємо Долярчика- все правильно він зробив: купив дешево,женився по коханню.
Головне сам має голову,не слухає всяких пройдисвітів акбар-акуртів.
Все буде добре,от побачите скоро він хатинку буде гнати,а ми насолоджуватися його будовою))
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:26

  Ethereum написав:
  Долярчик написав:
  geoleo написав:І навіщо той горщик, якщо дітей нема, для кого всі ті статки збираються?

... а Я, якраз і хотів дітей..... - в принципі, тільки, майже, через це і одружився....... - а якщо взяти теперішній час, то Я б доооооовго приглядавсь, і навряд, чи б одруживсь)))......- хіба б так жив би постійно..... "на віру")))



Давайте підтримаємо Долярчика- все правильно він зробив: купив дешево,женився по коханню.
Головне сам має голову,не слухає всяких пройдисвітів акбар-акуртів.
Все буде добре,от побачите скоро він хатинку буде гнати,а ми насолоджуватися його будовою))

Правильно він вчинив, чи ні, лише йому відомо... :P Бог дав усім свободу волі. Кожний сам кузнець свого буття.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:59

Біля «Арени Львів» збудують житловий комплекс із сімома водоймами
Забудовник має створити відкриту рекреаційну зону
Житловий комплекс скрадатиметься з дев’яти приблокованих будинків різної висотності (6-9 поверхів). Перед житловим комплексом облаштують спортивний, відпочинковий і дитячий майданчики. Окрім того, забудовник планує збудувати підземний паркінг на 380 місць.

Біля житлового комплексу створять зелену рекреаційну зону з сімома ставками. За словами керівника міського управління архітектури та урбаністики Юліана Чаплінського, цей простір буде відкритим для усіх.

«Там зараз є зелена зона, яку пропонується ревіталізувати і зробити відкритою для всіх. І з того яру, який там є сьогодні, пропонується зробити комплекс ставів, під які відвести воду з стоянок «Арени Львів» і з новозбудованих об’єктів :lol: », - зазначив він.


https://zaxid.net/news/

уже уявляю як це буде:

ще один термітник, кілька калабань з комарами під вікнами, п°яні вболівальники, які дзюрять у ті калабані, галас від футболу/зібрань свідків-баптистів :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:15

  jump написав:
уже уявляю як це буде:

ще один термітник, кілька калабань з комарами під вікнами, п°яні вболівальники, які дзюрять у ті калабані, галас від футболу/зібрань свідків-баптистів :lol:

Живописно ... :P Вже й на околицях Львова не сховаєшся від метушні. :(
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:50

  Козак-характерник"[quote="4491383:Долярчик написав:
  geoleo написав:І навіщо той горщик, якщо дітей нема, для кого всі ті статки збираються?

... а Я, якраз і хотів дітей..... - в принципі, тільки, майже, через це і одружився....... - а якщо взяти теперішній час, то Я б доооооовго приглядавсь, і навряд, чи б одруживсь)))......- хіба б так жив би постійно..... "на віру")))



Давайте підтримаємо Долярчика- все правильно він зробив: купив дешево,женився по коханню.
Головне сам має голову,не слухає всяких пройдисвітів акбар-акуртів.
Все буде добре,от побачите скоро він хатинку буде гнати,а ми насолоджуватися його будовою))[/quote]
Правильно він вчинив, чи ні, лише йому відомо... :P Бог дав усім свободу волі. Кожний сам кузнець свого буття.[/quote]

Все правильно. От кому Ви свої золоті монетки передасте? Має буди наслідники гідні козака.
Залишите з собою? А так хтось буде сумувати за Вами,що такий хороший був татко.
І жити треба зараз,а потім ці $ Вам не будуть потрібні.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:18

  Ethereum написав:Все правильно. От кому Ви свої золоті монетки передасте? Має буди наслідники гідні козака.
Залишите з собою? А так хтось буде сумувати за Вами,що такий хороший був татко.
І жити треба зараз,а потім ці $ Вам не будуть потрібні.

Кому? Невже це головне питання, що мене повинно турбувати в цьому житті? Комусь передам....хто мені сподобається. Може Вам.. :P А ось чи сумуватиме за мною хтось, чи ні, навряд чи це залежить від того, передам я монетки йому чи ні. Та й це не залежить від кровної спорідненості. Та й я б не хотів, щоб хтось сумував із за мене. :P Приємно звісно від думки, якщо добром хтось згадає, але зараз, поки існую. А після мабуть буде вже все одно. :P Бог кличе до себе. Бог, що для нашого спасіння віддав свого єдиного сина. А ми, грішні, не виправдали його сподіваннь. Ось що мене гнітить.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:01

Комусь?? Віддати монетки? От так важко примножені козаком через бетон,крипту чи інші суперпомисли...
Мені не треба ,повірте)) бо знаю що все треба заслужити чи заробити.
Занадто Ви переймаєтесь високими матеріями))
От я зараз в такій країні де середній рівень дуже високий,клімат нестерпний,люди відкриті,зовсім не релігійні. Квадратний метр від 3500 євро. І от із середини видно проблеми,людям не хватає розривки,шашличка на повітрі...
Тому купа алкоголіків в сім'ях. Але здоровий образ життя змінить все,надіюся.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:07

  Ethereum написав:Комусь?? Віддати монетки? От так важко примножені козаком через бетон,крипту чи інші суперпомисли...
Мені не треба ,повірте)) бо знаю що все треба заслужити чи заробити.
Занадто Ви переймаєтесь високими матеріями))
От я зараз в такій країні де середній рівень дуже високий,клімат нестерпний,люди відкриті,зовсім не релігійні. Квадратний метр від 3500 євро. І от із середини видно проблеми,людям не хватає розривки,шашличка на повітрі...
Тому купа алкоголіків в сім'ях. Але здоровий образ життя змінить все,надіюся.

Так з собою нічого не забереш. Голі прийшли, голі підемо. Виганяйте їх там на пікнічок і шашличок! Панянки, пісні, танці... :P За здоровий спосіб життя! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:45

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Козак-характерник написав:Так з собою нічого не забереш.

... саме так!
- у труни - кишень немає!© :wink:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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