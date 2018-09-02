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Депутати погодили будівництво 9-поверхівки біля Снопківського парку Під час засідання сесії Львівської міської ради 8 листопада депутати погодили детальний план території, який передбачає будівництво 9-поверхівки на відстані одного метра від Снопківського парку.
Зокрема, будинок на 31 квартиру збудуть на вул. Стуса, 39. У будинку передбачається підземний паркінг на 45-46 місць, а біля нього – дитячий майданчик. Планується, що в цьому будинку проживатиме 88 мешканців.
geoleo написав:І навіщо той горщик, якщо дітей нема, для кого всі ті статки збираються?
... а Я, якраз і хотів дітей..... - в принципі, тільки, майже, через це і одружився....... - а якщо взяти теперішній час, то Я б доооооовго приглядавсь, і навряд, чи б одруживсь)))......- хіба б так жив би постійно..... "на віру")))
Давайте підтримаємо Долярчика- все правильно він зробив: купив дешево,женився по коханню. Головне сам має голову,не слухає всяких пройдисвітів акбар-акуртів. Все буде добре,от побачите скоро він хатинку буде гнати,а ми насолоджуватися його будовою))
geoleo написав:І навіщо той горщик, якщо дітей нема, для кого всі ті статки збираються?
... а Я, якраз і хотів дітей..... - в принципі, тільки, майже, через це і одружився....... - а якщо взяти теперішній час, то Я б доооооовго приглядавсь, і навряд, чи б одруживсь)))......- хіба б так жив би постійно..... "на віру")))
Давайте підтримаємо Долярчика- все правильно він зробив: купив дешево,женився по коханню. Головне сам має голову,не слухає всяких пройдисвітів акбар-акуртів. Все буде добре,от побачите скоро він хатинку буде гнати,а ми насолоджуватися його будовою))
Правильно він вчинив, чи ні, лише йому відомо... Бог дав усім свободу волі. Кожний сам кузнець свого буття.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Біля «Арени Львів» збудують житловий комплекс із сімома водоймами Забудовник має створити відкриту рекреаційну зону Житловий комплекс скрадатиметься з дев’яти приблокованих будинків різної висотності (6-9 поверхів). Перед житловим комплексом облаштують спортивний, відпочинковий і дитячий майданчики. Окрім того, забудовник планує збудувати підземний паркінг на 380 місць.
Біля житлового комплексу створять зелену рекреаційну зону з сімома ставками. За словами керівника міського управління архітектури та урбаністики Юліана Чаплінського, цей простір буде відкритим для усіх.
«Там зараз є зелена зона, яку пропонується ревіталізувати і зробити відкритою для всіх. І з того яру, який там є сьогодні, пропонується зробити комплекс ставів, під які відвести воду з стоянок «Арени Львів» і з новозбудованих об’єктів », - зазначив він.
ще один термітник, кілька калабань з комарами під вікнами, п°яні вболівальники, які дзюрять у ті калабані, галас від футболу/зібрань свідків-баптистів
Живописно ... Вже й на околицях Львова не сховаєшся від метушні.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
geoleo написав:І навіщо той горщик, якщо дітей нема, для кого всі ті статки збираються?
... а Я, якраз і хотів дітей..... - в принципі, тільки, майже, через це і одружився....... - а якщо взяти теперішній час, то Я б доооооовго приглядавсь, і навряд, чи б одруживсь)))......- хіба б так жив би постійно..... "на віру")))
Давайте підтримаємо Долярчика- все правильно він зробив: купив дешево,женився по коханню. Головне сам має голову,не слухає всяких пройдисвітів акбар-акуртів. Все буде добре,от побачите скоро він хатинку буде гнати,а ми насолоджуватися його будовою))[/quote] Правильно він вчинив, чи ні, лише йому відомо... Бог дав усім свободу волі. Кожний сам кузнець свого буття.[/quote]
Все правильно. От кому Ви свої золоті монетки передасте? Має буди наслідники гідні козака. Залишите з собою? А так хтось буде сумувати за Вами,що такий хороший був татко. І жити треба зараз,а потім ці $ Вам не будуть потрібні.
Ethereum написав:Все правильно. От кому Ви свої золоті монетки передасте? Має буди наслідники гідні козака. Залишите з собою? А так хтось буде сумувати за Вами,що такий хороший був татко. І жити треба зараз,а потім ці $ Вам не будуть потрібні.
Кому? Невже це головне питання, що мене повинно турбувати в цьому житті? Комусь передам....хто мені сподобається. Може Вам.. А ось чи сумуватиме за мною хтось, чи ні, навряд чи це залежить від того, передам я монетки йому чи ні. Та й це не залежить від кровної спорідненості. Та й я б не хотів, щоб хтось сумував із за мене. Приємно звісно від думки, якщо добром хтось згадає, але зараз, поки існую. А після мабуть буде вже все одно. Бог кличе до себе. Бог, що для нашого спасіння віддав свого єдиного сина. А ми, грішні, не виправдали його сподіваннь. Ось що мене гнітить.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Комусь?? Віддати монетки? От так важко примножені козаком через бетон,крипту чи інші суперпомисли... Мені не треба ,повірте)) бо знаю що все треба заслужити чи заробити. Занадто Ви переймаєтесь високими матеріями)) От я зараз в такій країні де середній рівень дуже високий,клімат нестерпний,люди відкриті,зовсім не релігійні. Квадратний метр від 3500 євро. І от із середини видно проблеми,людям не хватає розривки,шашличка на повітрі... Тому купа алкоголіків в сім'ях. Але здоровий образ життя змінить все,надіюся.
Ethereum написав:Комусь?? Віддати монетки? От так важко примножені козаком через бетон,крипту чи інші суперпомисли... Мені не треба ,повірте)) бо знаю що все треба заслужити чи заробити. Занадто Ви переймаєтесь високими матеріями)) От я зараз в такій країні де середній рівень дуже високий,клімат нестерпний,люди відкриті,зовсім не релігійні. Квадратний метр від 3500 євро. І от із середини видно проблеми,людям не хватає розривки,шашличка на повітрі... Тому купа алкоголіків в сім'ях. Але здоровий образ життя змінить все,надіюся.
Так з собою нічого не забереш. Голі прийшли, голі підемо. Виганяйте їх там на пікнічок і шашличок! Панянки, пісні, танці... За здоровий спосіб життя!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!