Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:38

Ethereum написав: У Вас це з алкоголем тільки асоціюється? У Вас це з алкоголем тільки асоціюється?

Ключевое слово здесь именно «любовь»

трапеза исторически — продолжение церковной службы. А вино символизирует кровь Христову

Когда мы садимся за стол, стрелки часов останавливаются

всегда незримо присутствуют «ушедшие»

все когда-нибудь опять встретятся и, конечно, сядут за стол

З любов'ю. Я ж не вживаю алкоголь. Але образ козака - гультяя і живописний натюрморт вимагають для антуражу. А то картина неповною буде!Мы съездили в Тбилиси, сели за стол с тамадой и убедились, что грузинам известен способ не только остановить время, но и ощутимо удлинить жизнь. Грузинское застолье — мистический ритуал, рожденный в любви.. Ею дышит природа, пропитан воздух, заряжено пространство. Любовь чувствуется в каждом произносимом во время застолья тосте. В атмосфере настоящего застолья незримо присутствует магия, которую создает хорошее вино, позволяющее человеку открыть сердце, и хорошая компания. Между собравшимися должны царить любовь и дружба, иначе праздник не состоится, каким бы мастером ни был тамада. Поэтому каждый тост завершается всеобщим восклицанием «Гаумарджос!» — пожеланием здоровья всем присутствующим. За грузинским столом все равны, как перед Богом. За него и произносится первый тост. Всегда.За Всевышнего!— Мои родственники даже в советские времена, когда были гонения на веру, за столом открыто восхваляли Всевышнего. Ведь. Для нас это священный напиток. Вино пьют не для того, чтобы напиться. Среди грузин такое состояние считается постыдным! Вино позволяет нам прикоснуться к нашим славным традициям. Гаумарджос!За вечность— Есть легенда про грузинских эмигрантов, которые долго сидели в парижском ресторане. Посетители постоянно сменялись, и некоторые, уходя, интересовались у официантов, что это за люди? Официанты отвечали : «А, это грузины, сейчас они не чувствуют времени...» Действительно, для грузинского застолья нет такого понятия, как время!На грузинском застолье. Поэтому здесь, поминая умерших (обязательный тост вне зависимости от повода встречи), принято чокаться: они живы, пока их помнят и любят. В итоге же— У меня не раз бывало такое метафизическое ощущение , — говорит Луарсаб, — ты сидишь за столом семь-восемь часов и даже не замечаешь этого. Тосты, пение, энергетика будто завораживают, вводят в гипноз. При этом — парадокс — ты осознаешь, что жизнь очень коротка... Мы пьем за тех, кого больше нет. Потому что с их уходом и тебя неизбежно становится меньше. Гаумарджос!..