Ethereum написав:
У Вас це з алкоголем тільки асоціюється?
З любов'ю. Я ж не вживаю алкоголь. Але образ козака - гультяя і живописний натюрморт вимагають для антуражу. А то картина неповною буде!
Мы съездили в Тбилиси, сели за стол с тамадой и убедились, что грузинам известен способ не только остановить время, но и ощутимо удлинить жизнь. Грузинское застолье — мистический ритуал, рожденный в любви. Ключевое слово здесь именно «любовь»
. Ею дышит природа, пропитан воздух, заряжено пространство. Любовь чувствуется в каждом произносимом во время застолья тосте. В атмосфере настоящего застолья незримо присутствует магия, которую создает хорошее вино, позволяющее человеку открыть сердце, и хорошая компания. Между собравшимися должны царить любовь и дружба, иначе праздник не состоится, каким бы мастером ни был тамада. Поэтому каждый тост завершается всеобщим восклицанием «Гаумарджос!» — пожеланием здоровья всем присутствующим. За грузинским столом все равны, как перед Богом. За него и произносится первый тост. Всегда.
За Всевышнего!
— Мои родственники даже в советские времена, когда были гонения на веру, за столом открыто восхваляли Всевышнего. Ведь трапеза исторически — продолжение церковной службы. А вино символизирует кровь Христову
. Для нас это священный напиток. Вино пьют не для того, чтобы напиться. Среди грузин такое состояние считается постыдным! Вино позволяет нам прикоснуться к нашим славным традициям. Гаумарджос!
За вечность
— Есть легенда про грузинских эмигрантов, которые долго сидели в парижском ресторане. Посетители постоянно сменялись, и некоторые, уходя, интересовались у официантов, что это за люди? Официанты отвечали : «А, это грузины, сейчас они не чувствуют времени...» Действительно, для грузинского застолья нет такого понятия, как время! Когда мы садимся за стол, стрелки часов останавливаются
.
На грузинском застолье всегда незримо присутствуют «ушедшие»
. Поэтому здесь, поминая умерших (обязательный тост вне зависимости от повода встречи), принято чокаться: они живы, пока их помнят и любят. В итоге же все когда-нибудь опять встретятся и, конечно, сядут за стол
.
— У меня не раз бывало такое метафизическое ощущение , — говорит Луарсаб, — ты сидишь за столом семь-восемь часов и даже не замечаешь этого. Тосты, пение, энергетика будто завораживают, вводят в гипноз. При этом — парадокс — ты осознаешь, что жизнь очень коротка... Мы пьем за тех, кого больше нет. Потому что с их уходом и тебя неизбежно становится меньше. Гаумарджос!..
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!