Додано: Вів 13 лис, 2018 11:16

Впродовж одного дня – 16 листопада – на усі квартири в новобудові OBRIY2 на Малоголосківській можна купити зі знижкою до -15%.

«Подібні акції знижок впродовж одного дня – світова традиція. В такий день нею можуть скористатися люди, яким важливо отримати якісний товар – в нашому випадку якісну квартиру і зекономити при цьому кошти. Ми працюємо за світовими стандартами, і відтак проведення подібної акції – це для нас як зобов’язання прийняття світових стандартів», – сказав Олександр Островський, співзасновник девелоперської компанії Lev Development.На які квартири розповсюджується знижка до -15%?Знижка дійсна впродовж 16 листопада на усі квартири в новому комплексі OBRIY2. Це інноваційне продовження OBRIY на Малоголосківській.«До родзинки OBRIY`ю – панорами на Високий Замок та затишного барбекю-парку – в OBRIY2 додалися нові складові, які роблять житловий комплекс ще більш орієнтованим на інтереси майбутніх мешканців, що обирають сучасні квартири в новобудовах», – кажуть у Lev Development.ось такі заманухи для майбутніх "інвесторів"а ті "інвестори", які вже отоварились у цьому "чарівному" районі регулярно на пікети ходять і плакатами махають