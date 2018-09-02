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Ethereum написав:Комусь?? Віддати монетки? От так важко примножені козаком через бетон,крипту чи інші суперпомисли... Мені не треба ,повірте)) бо знаю що все треба заслужити чи заробити. Занадто Ви переймаєтесь високими матеріями)) От я зараз в такій країні де середній рівень дуже високий,клімат нестерпний,люди відкриті,зовсім не релігійні. Квадратний метр від 3500 євро. І от із середини видно проблеми,людям не хватає розривки,шашличка на повітрі... Тому купа алкоголіків в сім'ях. Але здоровий образ життя змінить все,надіюся.
Так з собою нічого не забереш. Голі прийшли, голі підемо. Виганяйте їх там на пікнічок і шашличок! Панянки, пісні, танці... За здоровий спосіб життя!
У Вас це з алкоголем тільки асоціюється? Вам треба трохи горами походити ,зрозумієте що таке пікнічок)) захочете щоб він був частіше і частіше))
Ethereum написав:У Вас це з алкоголем тільки асоціюється?
З любов'ю. Я ж не вживаю алкоголь. Але образ козака - гультяя і живописний натюрморт вимагають для антуражу. А то картина неповною буде!
Мы съездили в Тбилиси, сели за стол с тамадой и убедились, что грузинам известен способ не только остановить время, но и ощутимо удлинить жизнь. Грузинское застолье — мистический ритуал, рожденный в любви. Ключевое слово здесь именно «любовь». Ею дышит природа, пропитан воздух, заряжено пространство. Любовь чувствуется в каждом произносимом во время застолья тосте. В атмосфере настоящего застолья незримо присутствует магия, которую создает хорошее вино, позволяющее человеку открыть сердце, и хорошая компания. Между собравшимися должны царить любовь и дружба, иначе праздник не состоится, каким бы мастером ни был тамада. Поэтому каждый тост завершается всеобщим восклицанием «Гаумарджос!» — пожеланием здоровья всем присутствующим. За грузинским столом все равны, как перед Богом. За него и произносится первый тост. Всегда.
За Всевышнего!
— Мои родственники даже в советские времена, когда были гонения на веру, за столом открыто восхваляли Всевышнего. Ведь трапеза исторически — продолжение церковной службы. А вино символизирует кровь Христову. Для нас это священный напиток. Вино пьют не для того, чтобы напиться. Среди грузин такое состояние считается постыдным! Вино позволяет нам прикоснуться к нашим славным традициям. Гаумарджос!
За вечность — Есть легенда про грузинских эмигрантов, которые долго сидели в парижском ресторане. Посетители постоянно сменялись, и некоторые, уходя, интересовались у официантов, что это за люди? Официанты отвечали : «А, это грузины, сейчас они не чувствуют времени...» Действительно, для грузинского застолья нет такого понятия, как время! Когда мы садимся за стол, стрелки часов останавливаются.
На грузинском застолье всегда незримо присутствуют «ушедшие». Поэтому здесь, поминая умерших (обязательный тост вне зависимости от повода встречи), принято чокаться: они живы, пока их помнят и любят. В итоге же все когда-нибудь опять встретятся и, конечно, сядут за стол.
— У меня не раз бывало такое метафизическое ощущение , — говорит Луарсаб, — ты сидишь за столом семь-восемь часов и даже не замечаешь этого. Тосты, пение, энергетика будто завораживают, вводят в гипноз. При этом — парадокс — ты осознаешь, что жизнь очень коротка... Мы пьем за тех, кого больше нет. Потому что с их уходом и тебя неизбежно становится меньше. Гаумарджос!..
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
У Львові виставили на продаж нежитлові приміщення корпусу № 12 (літ. А-4) на вулиці Шевченка, 321 за безцінь. Про це повідомляє портал "Купизалог".
Загальна площа примішень 37 тис. м²
При цьому ціна об'єкту - 2 мільйони 93 тисячі гривень.
Ще один корпус по тій же адресі у розмірі 12 911 м² продають за 746 тисяч гривень. "Воно, звичайно, у плачевному стані, але під об'єктами є ділянка. До того ж, може має сенс зробити аналіз стану об'єкта і він може бути відремонтований. Необхідно враховувати, що там є комунікації і історично приміщення використовувалися як промисловий об'єкт. Але 2 долари за м², погодьтеся, дуже цікава ціна", - сказано у дописі.
Впродовж одного дня – 16 листопада – на усі квартири в новобудові OBRIY2 на Малоголосківській можна купити зі знижкою до -15%.
«Подібні акції знижок впродовж одного дня – світова традиція. В такий день нею можуть скористатися люди, яким важливо отримати якісний товар – в нашому випадку якісну квартиру і зекономити при цьому кошти. Ми працюємо за світовими стандартами, і відтак проведення подібної акції – це для нас як зобов’язання прийняття світових стандартів», – сказав Олександр Островський, співзасновник девелоперської компанії Lev Development.
На які квартири розповсюджується знижка до -15%?
Знижка дійсна впродовж 16 листопада на усі квартири в новому комплексі OBRIY2. Це інноваційне продовження OBRIY на Малоголосківській.
«До родзинки OBRIY`ю – панорами на Високий Замок та затишного барбекю-парку – в OBRIY2 додалися нові складові, які роблять житловий комплекс ще більш орієнтованим на інтереси майбутніх мешканців, що обирають сучасні квартири в новобудовах», – кажуть у Lev Development.
І так, панове, маємо ще одну незаконну будову в нашому місті. Хто б міг подумати про те, що незаконно, на самозахопленій ділянці будуватимуть ... церкву. Але жителів нашого району Під Голоско і Вулиця Малоголосківська вже, здається, мало що дивує. Трохи передісторії : в даному районі, де будівництва ведуться з масовими порушеннями всіх ДБН, при повній відсутності транспортної та соціальної інфраструктури, посеред поки що невирубаної зелені, була собі така маленька земельна ділянка, позначена в карті зонінгу рожевим кольором і призначена для громадського простору. Жителі району вже уявляли собі облаштування на тому місці невеликого парку чи якоїсь зони дозвілля.. Та раптом - з вікон будинку побачили встановлений там хрест. У відомстві пана Коровайника ніяких даних щодо виділення даної ділянки під будівництво храму нема. Отже, самозахоплення... Та найцікавіше вилізло згодом. Виявляється, тут своє ''меценатство'' і ''добру волю'' проявив один із забудовників, який веде будівництво на суміжних ділянках з купою порушень. А тепер - для порівняння: за данимив2009р.(новіших знайти не вдалося), у Львові налічувалося вже 99 церков і ще 11 були на стадії будівництва. Тобто, в сумі маємо 110 храмів. Скільки ще збудовано за дев'ять років, невідомо. Аналогічно, за даними вже 2018 року, в нашому місті є 102 комунальні загальноосвітні школи, два ліцеї і одна гімназія ( це державної форми власності). А тепер, шпиняйте мене, всі палкі прихильники ''християнської моралі'' : невже священники, освячуючи того хреста, не знали, що ділянка їм не належить ( а як же з заповіддю ''не вкради'')? Чому за роки незалежності, коли нам, як ніколи, потрібна освічена молодь, в місті не збудовано ЖОДНОЇ школи? Для порівняння - до найближчої школи в нашому районі удвічі далі, аніж до найближчої церкви! Чи то забудовник вирішив таким чином рекламу собі зробити ( бо репутацію суттєво попсували судові позови і протести жителів)?