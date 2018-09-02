Додано: Сер 14 лис, 2018 14:34

І так, панове, маємо ще одну незаконну будову в нашому місті. Хто б міг подумати про те, що незаконно, на самозахопленій ділянці будуватимуть ... церкву. Але жителів нашого району Під Голоско і Вулиця Малоголосківська вже, здається, мало що дивує. Трохи передісторії : в даному районі, де будівництва ведуться з масовими порушеннями всіх ДБН, при повній відсутності транспортної та соціальної інфраструктури, посеред поки що невирубаної зелені, була собі така маленька земельна ділянка, позначена в карті зонінгу рожевим кольором і призначена для громадського простору. Жителі району вже уявляли собі облаштування на тому місці невеликого парку чи якоїсь зони дозвілля.. Та раптом - з вікон будинку побачили встановлений там хрест. У відомстві пана Коровайника ніяких даних щодо виділення даної ділянки під будівництво храму нема. Отже, самозахоплення...

Та найцікавіше вилізло згодом. Виявляється, тут своє ''меценатство'' і ''добру волю'' проявив один із забудовників, який веде будівництво на суміжних ділянках з купою порушень.

А тепер - для порівняння: за данимив2009р.(новіших знайти не вдалося), у Львові налічувалося вже 99 церков і ще 11 були на стадії будівництва. Тобто, в сумі маємо 110 храмів. Скільки ще збудовано за дев'ять років, невідомо. Аналогічно, за даними вже 2018 року, в нашому місті є 102 комунальні загальноосвітні школи, два ліцеї і одна гімназія ( це державної форми власності).

А тепер, шпиняйте мене, всі палкі прихильники ''християнської моралі'' : невже священники, освячуючи того хреста, не знали, що ділянка їм не належить ( а як же з заповіддю ''не вкради'')? Чому за роки незалежності, коли нам, як ніколи, потрібна освічена молодь, в місті не збудовано ЖОДНОЇ школи? Для порівняння - до найближчої школи в нашому районі удвічі далі, аніж до найближчої церкви! Чи то забудовник вирішив таким чином рекламу собі зробити ( бо репутацію суттєво попсували судові позови і протести жителів)?